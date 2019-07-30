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Рубрика: Экономика

Ничего лишнего

Что стоит выложить из багажа перед поездкой за границу
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 167(7925)
Когда до вылета на отдых за рубеж считанные часы, мы несколько раз проверяем билеты, кошелек и багаж, дабы убедиться, что ничего не забыли. Проверьте еще раз, не везете ли вы с собой чего-то лишнего, советуют представители туриндустрии.
Чтобы взять с собой на отдых собаку, потребуются справки о прививках. Фото: REUTERS Чтобы взять с собой на отдых собаку, потребуются справки о прививках. Фото: REUTERS
Чтобы взять с собой на отдых собаку, потребуются справки о прививках. Фото: REUTERS

Известно, что большинство стран запрещает ввоз наркотических и токсичных веществ, оружия, радиоактивных материалов, некоторых видов лекарств, товаров, нарушающих авторские права. Но во многих странах к этому добавляются и другие запреты, иногда довольно неожиданные.

Колбаса

"Полетели с супругой отдыхать на остров Хайнань. Взял с собой колбасы на первое время, у нас отель был только с завтраками. А на таможне кинулась к сумке собака, колбасу вытащили и отобрали. Хорошо, еще не оштрафовали", - рассказывает Владимир, отдыхавший в Китае.

Запрет на ввоз готовых мясных изделий вводят многие страны, где развито животноводство, поясняет руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Например, Новая Зеландия, США, Канада установили жесточайшие ограничения на ввоз животноводческой продукции. Причем в некоторых случаях даже не важно, в заводской упаковке продукт или нет. Так государства стараются обезопасить себя от распространения заболеваний животных, прежде всего африканской чумы свиней.

Вот и в Китае на границе отберут любые виды колбас, сосисок, не говоря о домашних котлетах. Здесь вообще с подозрением относятся к любой еде, кроме консервов.

Конфеты, йогурты и сыр

В Италию запрещено ввозить кондитерские изделия, например зефир или шоколадные конфеты, рассказали в туркомпании "Меридиан Экспресс". Эти продукты могут содержать молоко, а на ввоз любых молочных продуктов, помимо мясных, в Чехии, Италии и других странах Евросоюза введен запрет. Так что йогурт, глазированный сырок или кусок сыра на таможне отберут. У запрета те же причины - страх распространения заразных болезней животных. Только европейцев беспокоит распространение ящура, который распространяется среди коров.

Фото: iStock
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Алкоголь

Строго запрещен ввоз алкоголя на территорию Мальдив. Его изымает сразу по прилете таможенная служба, рассказывает PR-директор туроператора TEZ TOUR Светлана Баранова. Также запрещено, впрочем, и употребление алкоголя везде, кроме территорий курортных отелей.

К алкоголю вообще строго относятся в мусульманских странах. Так, в Малайзии не так просто купить бутылку вина. А в Объединенных Арабских Эмиратах действует запрет на употребление спиртных напитков в общественных местах. "Распитие любых спиртных напитков на улице, в парке, на пляже - преступление. В одном из эмиратов ОАЭ - Шарджа - действует сухой закон, полный запрет на продажу алкоголя, в том числе и в отелях", - добавляет Светлана Баранова.

Вейпы и кальяны

Хранение электронных сигарет и их аналогов, а также специальных жидкостей для этих устройств запрещено в Таиланде. Также в королевство не пустят с кальяном.

В ОАЭ также категорически запрещено ввозить электронные сигареты. Сюрпризом также может стать запрет на ввоз игральных карт. Вообще перед въездом в страну лучше избавиться от любых атрибутов азартных игр. Ислам их запрещает.

Беспилотники

В Египте конфискуют любые беспилотники - дроны, коптеры и даже авиамодели. "Использование такого оборудования может привести к выплате очень больших штрафов и к тюремному заключению", - говорит Светлана Баранова.

Готовьтесь к встрече с Родиной

Стоит приготовиться и к возвращению в Россию. У нас в стране тоже есть свои ограничения на ввоз. В частности, нельзя привозить с собой более пяти килограммов овощей и фруктов. То есть, скажем, если везти с собой из тропиков сумку, набитую ананасами, папайей и манго, на таможне могут потребовать фитосанитарный сертификат. А при его отсутствии фрукты отберут и уничтожат.

Экономика Туризм
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