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Текст:   Ольга Игнатова 
Фото:   Александр Корольков 
13:45 30.07.2019

Эксперты объяснили, какие дома затронет новая "дачная амнистия"

Продление так называемой "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года будет носить свои нюансы.

Если до 1 марта 2019 года по упрощенному порядку можно было оформить в собственность ранее построенные дома и хозпостройки на землях, выделенных под ведение индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, то обновленная амнистия затронет только дачников.

Фото: iStock
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Нюансы продлеваемой "дачной амнистии" на пресс-конференции в "Российской газете" пояснили министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, замминистра имущественных отношений МО Юрий Лавряков и генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин.

Как напомнил Владислав Коган, сейчас документ о продлении "дачной амнистии", вносящий изменения сразу в 6 законов, находится на подписи у президента России.

"Главное изменение в том, что до 1 марта 2021 года в упрощенном порядке можно будет зарегистрировать жилые дома и строения, построенные на участках, выделенных для ведения садоводства", - подчеркнул Коган.

Для упрощенного порядка требуется предоставить технический план и декларацию. Техплан готовят кадастровые инженеры. Декларация заполняется собственником земли.

Фото: istock
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Если дом уже построен или его строительство начато до 4 августа 2018 на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), то стать собственником можно через уведомительный порядок.

При этом если стройка начата, местные власти должны рассмотреть уведомление о начале строительства, поданное задним числом. Но дом в любом случает должен соответствовать требованиям законодательства о градостроительной деятельности (иметь допустимые параметры и располагаться на земельном участке с учетом отступов от границ).

Подробнее читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

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