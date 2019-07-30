Фильм "Странники терпенья" поборется за "Золотой глобус"

Фильм российского режиссера Владимира Аленикова "Странники терпенья" вошел в лонг-лист американской премии "Золотой глобус". Мировая премьера картины состоялась в 2018 году на международном кинофестивале в Монреале, где она участвовала в конкурсе, была награждена и стала фильмом закрытия.

Остросюжетный фильм Владимир Алеников снимал по собственному роману и сценарию. Время действия - наши дни. Известный фотохудожник Андрей Берг живет в большом городе в доме с бассейном наедине со своим догом Чарли. Готовясь к важной для него международной выставке в Венеции, он знакомится с симпатичной девушкой Мариной, которая оказывается глухонемой. Андрей привозит Марину к себе, фотографирует ее и оставляет ночевать. Не отпускает он ее и на второй, третий день. Юная муза неожиданно превращается в пленницу.

- По жанру это напряженный психологический триллер, а по сути - необычный любовный роман, - говорит режиссер. - Хочется верить, что это будет лучшая моя картина. Проект долгожданный, выношенный, необычный, я давно мечтал о нем.

Главные роли в фильме исполнили обладатель приза Каннского кинофестиваля за роль в фильме Андрея Звягинцева "Изгнание" Константин Лавроненко ("Территория", "Землетрясение", "Клим", "Черная кошка") и 20-летняя польская актриса Майя Сопа. У Майи это дебют в большом кино. В фильме также заняты Наталия Фиссон, Александр Рапопорт, Евгений Данчевский. В роли куратора Венецианской биеннале - Ольга Страда, директор Итальянского института культуры в Москве.

- Материал серьезный, глубокий. Работа неожиданная для меня, ни на что прежнее не похожая, - рассказал "РГ" Константин Лавроненко. - Я люблю браться то, что никогда не пробовал. Здесь - тема художника. Искусство требует, как мы знаем, жертв, за все в жизни приходится платить. История вроде бы простая и понятная и в то же время - в ней глубоко скрыты многие вопросы.

Работали над фильмом один из лучших операторов России, лауреат Венецианского фестиваля Алишер Хамидходжаев ("Бумажный солдат"), художник Ирина Очина ("Рай" Андрея Кончаловского, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова). Музыку написал Александр Журбин.

Фильм получил уже несколько наград на различных фестивалях, включая приз "Лучший режиссер" на Сочинском Международном кинофестивале. Молодая актриса Майя Сопа также имеет за роль Марины несколько премий, в том числе - "Лучшая женская роль" в Монреале.

"Странники терпенья" - совместный проект кинокомпании "Спутник" и киностудии "Ленфильм", при поддержке Министерства культуры России.

Церемония "Золотого глобуса" состоится в январе 2020 года. Американская премия присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах, вручается каждый год по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Справка "РГ"

Владимир Алеников - режиссер кино и театра, писатель, драматург, продюсер. Заслуженный деятель искусств РФ.

Окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Известен по фильмам "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" и "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные". Среди его киноработ: "Жил-был настройщик", "Биндюжник и Король", "Феофания, рисующая смерть", "Короли российского сыска", "Пистолет (с 6 до 7.30 вечера)", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Война Принцессы". В 2017 году снял фильм "Мастерская" - с помощью Академии Н.С. Михалкова, где преподает. Это полнометражный драматический фильм с 15 артистами, снятый одним кадром.

Обладатель более полусотни наград на международных и всероссийских кинофестивалях, а также ряда почетных призов. Президент Фестиваля короткометражного кино "Окно" в Омске, президент Международной киноакадемии "Синемейджик" в Риге, президент Театрального фестиваля "Терра инкогнита" в Санкт-Петербурге.

Пишет книги как для взрослых, так и для детей.