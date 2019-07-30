Фильм "Странники терпенья" поборется за "Золотой глобус"

Новости

На Урале завели дело о гибели женщины при пожаре на заводе 17:38
Марат Сафин: Мечтал стать футболистом "Спартака" 17:33
В Кузбассе осудили 15 бандитов, грабивших магазины по всей Сибири 17:30
В США хакерша завладела данными 100 миллионов американцев 17:17
Минск и Ташкент нацелены на развитие продвинутых форм сотрудничества 17:15
В Приамурье начальник тыла УМВД арестован по подозрению во взятке 17:10
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью 17:08
ГАЗ выпустит новую "ГАЗель" 17:00
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал 16:58
Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit 16:55
Федор Конюхов напишет в экспедиции картину Северного полюса 16:45
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста 16:41
В октябре в Ленинградской области начнет работу виртуальный концертный зал 16:26
В Сочи похитили 70 млн рублей, выделенных на ремонт санатория 16:21
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды 16:20
Опубликован трейлер мультсериала "Отмена" с Розой Салазар из "Алиты" 16:20
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной 16:19
Москвичам расскажут, как выбрать безопасные овощи и фрукты 16:18
Суд вынес приговор членам банды, убившей астраханских полицейских 16:15
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору 16:12
В московском метро 79-летняя женщина упала под поезд 16:06
В Сети появился снимок уникальной вазовской "шестерки" 16:05
Правительство Беларуси определило экономические задачи на 2020 год 16:00
Вышел первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки" 15:50
Челябинскому конгресс-холлу вновь потребовался инвестор 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 17:33
Рубрика: Культура

Фильм "Странники терпенья" поборется за "Золотой глобус"

Текст: Светлана Мазурова
Фильм российского режиссера Владимира Аленикова "Странники терпенья" вошел в лонг-лист американской премии "Золотой глобус". Мировая премьера картины состоялась в 2018 году на международном кинофестивале в Монреале, где она участвовала в конкурсе, была награждена и стала фильмом закрытия.

Остросюжетный фильм Владимир Алеников снимал по собственному роману и сценарию. Время действия - наши дни. Известный фотохудожник Андрей Берг живет в большом городе в доме с бассейном наедине со своим догом Чарли. Готовясь к важной для него международной выставке в Венеции, он знакомится с симпатичной девушкой Мариной, которая оказывается глухонемой. Андрей привозит Марину к себе, фотографирует ее и оставляет ночевать. Не отпускает он ее и на второй, третий день. Юная муза неожиданно превращается в пленницу.

Фото: Сергей Табунов
Владимир Алеников рассказал о тайнах творчества в жанре триллера

- По жанру это напряженный психологический триллер, а по сути - необычный любовный роман, - говорит режиссер. - Хочется верить, что это будет лучшая моя картина. Проект долгожданный, выношенный, необычный, я давно мечтал о нем.

Главные роли в фильме исполнили обладатель приза Каннского кинофестиваля за роль в фильме Андрея Звягинцева "Изгнание" Константин Лавроненко ("Территория", "Землетрясение", "Клим", "Черная кошка") и 20-летняя польская актриса Майя Сопа. У Майи это дебют в большом кино. В фильме также заняты Наталия Фиссон, Александр Рапопорт, Евгений Данчевский. В роли куратора Венецианской биеннале - Ольга Страда, директор Итальянского института культуры в Москве.

- Материал серьезный, глубокий. Работа неожиданная для меня, ни на что прежнее не похожая, - рассказал "РГ" Константин Лавроненко. - Я люблю браться то, что никогда не пробовал. Здесь - тема художника. Искусство требует, как мы знаем, жертв, за все в жизни приходится платить. История вроде бы простая и понятная и в то же время - в ней глубоко скрыты многие вопросы.

Фото: kinopoisk.ru
В Москве стартовали съемки сериала "257 причин, чтобы жить"

Работали над фильмом один из лучших операторов России, лауреат Венецианского фестиваля Алишер Хамидходжаев ("Бумажный солдат"), художник Ирина Очина ("Рай" Андрея Кончаловского, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова). Музыку написал Александр Журбин.

Фильм получил уже несколько наград на различных фестивалях, включая приз "Лучший режиссер" на Сочинском Международном кинофестивале. Молодая актриса Майя Сопа также имеет за роль Марины несколько премий, в том числе - "Лучшая женская роль" в Монреале.

"Странники терпенья" - совместный проект кинокомпании "Спутник" и киностудии "Ленфильм", при поддержке Министерства культуры России.

Церемония "Золотого глобуса" состоится в январе 2020 года. Американская премия присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах, вручается каждый год по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Справка "РГ"

Владимир Алеников - режиссер кино и театра, писатель, драматург, продюсер. Заслуженный деятель искусств РФ.

Фото: kinopoisk.ru
Тарантино: "Однажды... в Голливуде" - кульминация всего, что я снял раньше

Окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Известен по фильмам "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" и "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные". Среди его киноработ: "Жил-был настройщик", "Биндюжник и Король", "Феофания, рисующая смерть", "Короли российского сыска", "Пистолет (с 6 до 7.30 вечера)", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Война Принцессы". В 2017 году снял фильм "Мастерская" - с помощью Академии Н.С. Михалкова, где преподает. Это полнометражный драматический фильм с 15 артистами, снятый одним кадром.

Обладатель более полусотни наград на международных и всероссийских кинофестивалях, а также ряда почетных призов. Президент Фестиваля короткометражного кино "Окно" в Омске, президент Международной киноакадемии "Синемейджик" в Риге, президент Театрального фестиваля "Терра инкогнита" в Санкт-Петербурге.

Пишет книги как для взрослых, так и для детей.

Культура Кино и ТВ Наше кино Премия "Золотой глобус"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
В России упростились покупка и продажа недвижимости
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье