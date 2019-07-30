Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье

Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генконсул нашей страны Олег Рогоза.

По словам дипломата, только в этом году на популярном турецком курорте зафиксировано уже несколько десятков смертей соотечественников. Речь идет не о происшествиях или насильственной гибели, но именно о летальных исходах вследствие, прежде всего, медицинских причин. Еще восемь россиян в тяжелом состоянии пришлось эвакуировать на родину спецбортами.

Не секрет, что в условиях местного климата - жаркого и влажного - у многих граждан, особенно в зрелом возрасте, обостряются хронические заболевания. Однако рекомендации врачей туристы зачастую игнорируют. Кроме того, как отметил Олег Рогоза, среди отдыхающих отмечается злоупотребление спиртным, что также приводит к несчастным случаям, в том числе на море.