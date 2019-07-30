Глава МИД России и госсекретарь США разминулись в Бангкоке

Увы, навсегда ушли в прошлое времена, когда встречи десяти министров иностранных дел, входящих в Ассоциацию государств юго-восточной Азии, с их коллегами из так называемых "диалоговых" стран (государств, выступающих партнерами АСЕАН на самых различных треках - от экономики до безопасности) завершались неформальным капустником. На сцене, за закрытыми для прессы дверями, соревновались в остроумии делегации США и России, Канады, Австралии, Новой Зеландии и т.д. Причем заглавные роли в этих мини-спектаклях нередко исполняли главы внешнеполитических ведомств. Их сценические "подвиги" и ранее неизвестные широкой публике таланты в пении, музыке, танцах или декламации с удовольствием впоследствии смаковали вездесущие журналисты. Но по мере того, как Ассоциация развивалась и взрослела, она словно "застегивалась" на все пуговицы, решительно отказываясь от прежних легкомысленных традиций в пользу традиционных гала-концертов с участием профессиональных артистов, призванных продемонстрировать национальную культуру принимающей министерскую встречу страны.

Нынешние, проходящие в Бангкоке, встречи руководителей дипломатических ведомств стран АСЕАН с диалоговыми партнерами Ассоциации, к которым относится и Россия, вряд ли можно отнести к числу исторических, прорывных или подобрать им какой-либо иной пафосный эпитет. Напротив, программа всех без исключения мероприятий выглядит по-деловому лаконично и не располагает к сенсациям мирового уровня. Тем не менее, о сюрпризах регионального масштаба, безусловно, можно рассуждать без натяжки.

Начну с того, что впервые в истории асеановского регионального форума по безопасности (АРФ), в нем не подтвердила участие делегация Северной Кореи. За последние 16 лет единственными международными площадками, на которых всегда присутствовал представитель Пхеньяна были ООН и АРФ. Но на этот раз в КНДР на приглашение приехать в Бангкок ответили "май чай", что в переводе с тайского дословно означает "не да" - вежливая форма отказа, причем без объяснения причин.

Не удалось в ходе форума пообщаться руководителям торговых ведомств Японии и Южной Кореи: в Токио в непривычно резкой форме отказались от диалога, который мог бы снять серьезные взаимные претензии.

Госсекретарь США Майкл Помпео на этот раз дипломатично разминулся с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Когда российский министр завершит свою программу в Бангкоке, Помпео только должен прибыть в столицу Таиланда. Так что на "асеановских полях" его переговоры с Лавровым выглядят маловероятными.

Во вторник утром министр иностранных дел РФ встретился с тайским коллегой Д. Праматвиная. По словам Лаврова, обсуждали экономическое сотрудничество - что следует предпринять для вывода двустороннего товарооборота на уровень в 10 миллиардов долларов с нынешних примерно 3 миллиардов. В пресс-релизе российского МИД также упоминалось об интересе тайцев к учебе в российских вузах, где им ежегодно выделяют 34 госстипендии, о планах по открытию Генконсульства России в городе Пхукет, о развитии военного сотрудничества и контактах между соответствующими ведомствами двух стран в аграрной сфере. "Мы приветствовали активное взаимодействие в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом", - констатировал российский министр.

Не менее важным, помимо экономической составляющей, был внешнеполитический аспект состоявшейся дискуссии. Эти переговоры предваряли встречу Лаврова с министрами иностранных дел десяти государств АСЕАН (она состоится в среду - прим. "РГ") и позволяли главе МИД РФ прощупать почву по значительному числу международных вопросов. Впрочем, Лавров с удовлетворением отметил совпадение или близость позиций Москвы и Бангкока по большинству направлений, связанных с формированием новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А также поддержку со стороны Таиланда российских шагов на ооновской площадке.

В этом году Таиланд председательствует в Ассоциации государств Юго-восточной Азии и от его организационных усилий во многом зависит реализация намеченных в прошлом году договоренностей о выводе отношений Москвы с асеановской "десяткой" на уровень стратегического партнерства. Судя по сказанному на пресс-подходе Лаврова и его тайского коллеги, официальный Бангкок твердо ответил "чай" в отношении российских инициатив, что в переводе с тайского означает безусловное "да", без каких-либо дополнительных, меняющих суть соглашений вежливых уточнений.