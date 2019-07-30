Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной

Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной. По подсчетам астрономов, масса черной дыры в центре галактики Holmberg 15A равна примерно 40 миллиардам Солнц.

Установить массу объекта ученым удалось с помощью динамического моделирования. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сервисе электронной печати Корнелльского университета. Это наибольшее значение, полученное надежным методом на основе кинематики звезд, а не исходя из косвенных закономерностей.

В исследовании также говорится, что астрономы получили новые фотометрические данные, которые подтверждают некоторые необычные характеристики галактического ядра.

Справка "РГ"

Holmberg 15A - сверхгигантная эллиптическая галактика и центральная доминирующая галактика скопления галактик Abell 85. Она находится в 7-миллионах световых лет от Земли.

Ранее предполагалось, что основным компонентом галактического ядра является сверхмассивная черная дыра с массой десять миллиардов масс Солнц.

На данный момент самой тяжелой черной дырой является объект в квазаре TON 618, что находится в созвездии Гончие Псы. Масса этой черной дыры равняется 66 млрд масс Солнца.