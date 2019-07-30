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30.07.2019 16:19
Рубрика: Общество

Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной. По подсчетам астрономов, масса черной дыры в центре галактики Holmberg 15A равна примерно 40 миллиардам Солнц.

Установить массу объекта ученым удалось с помощью динамического моделирования. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сервисе электронной печати Корнелльского университета. Это наибольшее значение, полученное надежным методом на основе кинематики звезд, а не исходя из косвенных закономерностей.

Фото: ЕКА
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В исследовании также говорится, что астрономы получили новые фотометрические данные, которые подтверждают некоторые необычные характеристики галактического ядра.

Справка "РГ"

Holmberg 15A - сверхгигантная эллиптическая галактика и центральная доминирующая галактика скопления галактик Abell 85. Она находится в 7-миллионах световых лет от Земли.

Ранее предполагалось, что основным компонентом галактического ядра является сверхмассивная черная дыра с массой десять миллиардов масс Солнц.

На данный момент самой тяжелой черной дырой является объект в квазаре TON 618, что находится в созвездии Гончие Псы. Масса этой черной дыры равняется 66 млрд масс Солнца.

Общество Наука Общество Космос Исследование черных дыр
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