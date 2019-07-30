С 31 июля у большинства обладателей ипотеки появляется право на срок до полугода сократить или приостановить выплаты по кредиту с отнесением их в конец графика платежей без риска взыскания квартиры банком и без порчи кредитной истории.

Перед подачей требования об ипотечных каникулах надо еще раз все пересчитать - второй такой возможности не будет. Фото: Марина Волосевич

Без права на ошибку

Поскольку воспользоваться каникулами можно только однократно по одному ипотечному договору, нужно взвешенно принимать решение - использовать эту возможность в какой-то конкретный момент времени или же, даже несмотря на возникновение одной из указанных в законе ситуаций, стараться продолжать платить по графику, если такая возможность сохраняется, советует заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

Процедура оформления каникул предельно проста и доступно описана в законе (№ 76-ФЗ), кроме того, сотрудник банка всегда окажет дополнительную консультацию, говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Начальник управления по работе с просроченной задолженностью физических лиц "Ак Барс" Банка Ильфат Шарыпов полагает, что поначалу в рассмотрении обращений заемщиков будут небольшие шероховатости, поскольку закон "сыроват", ряд положений допускают двусмысленное толкование.

Требование о начале каникул

Начинается все с подачи в банк требования, где надо выбрать вариант каникул (отсрочка погашения/уменьшение платежа, срок) и указать на причину из числа указанных в законе.

Это могут быть следующие случаи (трудные жизненные ситуации):

- регистрация в качестве безработного;

- получение I или II группы инвалидности;

- временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд;

- снижение среднемесячного дохода за два последних полных месяца более чем на 30% к предшествующим подаче требования 12 месяцам, при этом размер среднемесячных выплат по долгу в ближайшие полгода превысит половину указанного дохода;

- рождение/усыновление детей, получение одним из членов семьи инвалидности I или II группы со снижением среднемесячного дохода по описанной выше схеме, но не на 30, а на 20% и с долей расходов на долг не 50, а 40%.

Пакет документов

Согласно закону, заемщик вправе к своему требованию приложить документы или выдать доверенность банку на их получение, а банк вправе запросить их у заемщика в течение двух рабочих дней после получения требования. Такая конструкция предполагает, что со временем банки сами смогут запрашивать в госреестрах и базах все данные. Но пока для подтверждения падения дохода заемщику скорее всего потребуется самостоятельно принести справку 2-НДФЛ. Другие документы, которые могут понадобиться, - выписка о статусе безработного, справка об инвалидности, листок нетрудоспособности, свидетельство о рождении или усыновлении.

Одно из главных условий кредитных каникул - жилье в залоге по кредиту должно быть единственным, но допускается наличие доли в ином жилом помещении, если общая площадь собственности не превышает норму, установленную органом местного самоуправления (например, в Москве это 18 кв. м). Подтвердить это можно выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРН) о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества - в ней будет перечислена вся недвижимость заемщика, отмечает руководитель "Росбанка Дом" Денис Ковалев.

Сверх указанных документов банк ничего спросить у заемщика не может.

Требование заемщика представляется кредитору способом, предусмотренным договором, или заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения требования под расписку.

Часть банков будет принимать требования о переходе в льготный режим во всех офисах. В Сбербанке опорными пунктами по приему документов на ипотечные каникулы станут центры ипотечного кредитования и офисы, работающие с ипотекой. "В проработке у нас и онлайн-подача документов через личный кабинет на сайте "ДомКлик", - говорит Олег Ганеев.

Законом установлены достаточно жесткие сроки рассмотрения требования и уведомления заемщика о результатах рассмотрения, отмечает Денис Ковалев. Если документы подтверждают право на кредитные каникулы, в течение пяти рабочих дней банк должен сообщить заемщику об изменении кредитного договора. Если от банка нет ответа в течение десяти рабочих дней, заемщик вправе считать, что льготный период уже начался - закон предполагает, что далее следует добиваться изменения договора через суд.

Если заемщик не подходит под закон

Условия банковских программ реструктуризации, появившихся после кризиса 2008-2009 годов, могут быть шире, чем условия, предусмотренные законом.

"Клиент может воспользоваться ипотечными каникулами, может - реструктуризацией, возможна комбинация этих решений, - говорит Олег Ганеев. - Более того, тем клиентам, у которых уже сейчас есть просроченная задолженность, мы рекомендуем обратиться в банк для обсуждения оптимального решения. Мы всегда рекомендуем обращаться в банк незамедлительно при возникновении сложностей с обслуживанием кредита".

Выбор варианта реструктуризации остается за клиентом и в "Ак Барс" Банке. "На мой взгляд, программы нашего банка лояльнее к заемщику в части требований комплектов документов и сроков предоставления отсрочки", - говорит Ильфат Шарыпов".

В Росбанке программы реструктуризации, предусматривающие снижение платежей на срок до 12 месяцев и увеличение срока кредитования, возможны для заемщиков с подтвержденным ухудшением финансовой ситуации, но имеющих перспективы для ее восстановления в течение предлагаемого льготного периода. "Как правило, льготного периода достаточно для того, чтобы заемщик смог решить свои проблемы и вернуться к исполнению своих кредитных обязательств в полном объеме", - говорит Ковалев.

В ВТБ инструментами помощи ипотечным заемщикам за последние пять лет воспользовались около 7,5 тысячи человек, сообщили "РГ" в пресс-службе банка.

О том, что обращения клиентов, не подходящих под условия госпрограммы, будут рассматриваться в рамках банковских программ, "РГ" заявили также в Московском кредитном банке и в Совкомбанке.