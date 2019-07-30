На прошлой неделе завершилась очередная весенняя сессия парламента. Подводя ее итоги, председатель Госдумы Вячеслав Володин фактически сформулировал новую идеологию работы законодательной власти. Эта идеология основана на "трех китах": она предполагает, во-первых, системный и всесторонний подход к решению проблем, во-вторых, более качественную проработку законопроектов, в том числе с участием экспертов и представителей общественности, и, в-третьих, нацеленность на то, чтобы законы были преимущественно прямого действия.

Во время весенней сессии мы уделяли особое внимание реализации задач, поставленных президентом в Послании Федеральному Собранию. Причем над решением каждой из проблем, обозначенных Владимиром Путиным, трудились сразу несколько комитетов Госдумы. Они совместно прорабатывали те или иные вопросы и зачастую выходили на принятие не одного, а целого ряда законов. Это как раз и есть системный и всесторонний подход к решению проблем, о котором говорил Вячеслав Володин.

Так, например, четыре думских комитета подключились к устранению нарушений одного из основных прав граждан - права на жилье. В результате их совместной работы были приняты законы о защите прав добросовестных приобретателей квартир и домов от мошеннических схем, о запрете микрофинансовым организациям предоставлять микрозаймы под обеспечение жильем и о запрете передавать коллекторам долги людей за жилищно-коммунальные услуги. Поставлена задача законодательно закрепить обязанность власти при строительстве нового жилья обеспечивать его социальной инфраструктурой.

Такой же системный подход мы использовали при решении проблем семей с детьми: депутаты приняли законы об уменьшении налоговой нагрузки на многодетные семьи, о выделении дополнительно к материнскому капиталу 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита, об увеличении числа получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, об ипотечных каникулах для семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Решается вопрос о предоставлении братьям и сестрам возможности учиться в одной школе и посещать один детский сад.

Также в весеннюю сессию был принят комплекс мер по поддержке российских сельхозпроизводителей: ставка НДС на фрукты и ягоды снижена до 10%, отечественным виноградарям и виноделам будут предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией их продукции.

Кроме того, сейчас обсуждается вопрос об установлении бывшим почтальонам, проработавшим на селе не менее 30 календарных лет, такой же надбавки к пенсии, которая выплачивается другим сельским пенсионерам, имеющим соответствующий стаж работы в сельском хозяйстве.

В общей сложности в весеннюю сессию нами было принято 325 законов. Это немного меньше, чем во время весенней сессии 2018 года, поскольку на проработку каждого из них мы тратили большее количество времени. Но таким образом нам удалось повысить качество принимаемых решений. И это вторая важная составляющая новой идеологии работы Госдумы.

К сожалению, среди законов, принимаемых нами, очень многие имеют отсылочный характер, то есть их предписания конкретизируются и детализируются подзаконными актами правительства, на подготовку которых иногда уходит год или несколько лет. Вячеслав Володин призвал депутатов стремиться к тому, чтобы законы, касающиеся защиты прав и интересов людей, не содержали отсылочных норм, а имели прямое действие. Этот подход - еще одна часть нашей новой идеологии, и он обязательно станет для нас приоритетным в дальнейшей работе.