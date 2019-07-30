Качеством электронных услуг Госавтоинспекции довольны 96% граждан

Количество обращений граждан в ГИБДД через Интеренет выросло на 13 процентов за прошедшие полгода.

Госавтоинспекция МВД России проанализировала количество и качество оказания услуг населению с помощью Единого портала госуслуг. Так, за первое полугодие 2019 года через Единый портал госуслуг поступило более 7,5 миллиона обращений.

С каждым годом жители России все более активно пользуются возможностью обратиться в ГИБДД через Единый портал государственных услуг. В настоящее время МВД России предоставляет на Едином портале 26 различных услуг, из них две - по линии Госавтоинспекции. Это регистрация транспортного средства, а также прием экзаменов и выдача водительских удостоверений. Кроме того, на Едином портале можно узнать сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения. Это все основные услуги, которые оказываются службой и традиционно пользуются повышенным спросом у пользователей.

Если за 6 месяцев 2018 года количество поступивших через Единый портал заявлений на осуществление регистрационных действий составило более 4,1 миллиона, а заявлений по линии экзаменационной работы - 2,6 миллиона, то в первом полугодии 2019 года количество заявлений на проведение регистрационных действий составило уже 4,6 миллиона. Также зафиксировано 3 миллиона обращений по вопросам экзаменационной деятельности. Кроме того, несколько миллионов человек получили сведения о своих нарушениях правил дорожного движения через Единый портал.

Госавтоинспекция напоминает, что, заказывая госуслуги через Интернет, граждане экономят время, поскольку могут приехать в подразделение ГИБДД к назначенному часу и в кратчайший срок получить нужную им услугу.

Экспертами отмечается значительное улучшение качества предоставляемых сотрудниками ГИБДД услуг. Но в ряде случаев граждане не приходят за получением заказанной ими услуги. Так, примерно в 12 процентах случаев люди, записавшиеся в регистрационно-экзаменационные подразделения через Единый портал, не являются в выбранное ими подразделение. В 8 процентах случаев сотрудники ГИБДД вынуждены отказывать гражданам. Так происходит, например, когда инициатором обращения не представлены необходимые документы или в данных поданного им заявления имеются расхождения информации с подтверждающими документами.

Помимо развития инструментов Единого портала, Госавтоинспекция продолжает оснащать регистрационные и экзаменационные подразделения системами так называемой "электронной очереди". Это современные системы, которыми сейчас активно пользуются как банки и поликлиники, так и государственные учреждения. Количество подразделений Госавтоинспекции, оборудованных ими, также год от года постоянно увеличивается.

При предоставлении государственных услуг все более широко используются возможности системы электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ). За счет исключения необходимости постоянно предоставлять документы и сведения, имеющиеся в других госорганах и организациях, сокращения времени на проведение необходимых проверок, удалось существенно снизить срок выполнения государственных услуг, одновременно повысив уровень удовлетворенности граждан качеством их исполнения при обращении в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД.

По результатам сбора мнений, доля граждан, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией, за шесть месяцев 2019 года составила почти 96 процентов.