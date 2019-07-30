Качеством электронных услуг Госавтоинспекции довольны 96% граждан

Новости

Нидерланды отказались принять сведения немецкого детектива по крушению MH17 14:39
Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту 14:35
Авиавласти России и Беларуси договорились о графике полетов 14:35
Дизайнеры предложили изменить перекрестки в Москве 14:33
Подписано распоряжение об открытии аэропорта в Саратове 14:32
В "Аптекарском огороде" предлагают попить чай по-японски 14:28
В Бурятии 18 туристов спасли из горного ущелья 14:26
Венгерскому пловцу предъявлено обвинение в Южной Корее за домогательства 14:20
Редчайшее существо со дна Тихого океана впервые попало на видео 14:20
В России упали продажи подержанных автомобилей 14:12
Дайверы нашли сокровища в подводном городе Геракла 14:10
На Дону пропала семья с ребенком 14:09
Кавалерия США проведет учения у российской границы 14:07
Минск поддерживает меры по противодействию торговле людьми 14:04
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое 14:03
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров 14:02
В Саратове из-за квартиры уволен заместитель начальника УФСИН 13:54
Лукашенко обсудил с Ермошиной организацию парламентских выборов 13:53
Володин объяснил отъезд Порошенко с Украины 13:46
Прокуратура не нашла доказательств отравления Виктора Ющенко 13:44
Создатель "ретвитов" пожалел о своем изобретении 13:36
Сочи назвали самым популярным курортом у россиян 13:32
"Спартак" подтвердил продажу Фернандо в "Бэйцзин Гоань" 13:31
Волгоградец попытался похитить трубопровод за 10 млн рублей 13:30
Движение транспорта на Ильинке перекроют 2 августа 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 13:24
Рубрика: Власть

Качеством электронных услуг Госавтоинспекции довольны 96% граждан

Текст: Владимир Баршев
Количество обращений граждан в ГИБДД через Интеренет выросло на 13 процентов за прошедшие полгода.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Госавтоинспекция МВД России проанализировала количество и качество оказания услуг населению с помощью Единого портала госуслуг. Так, за первое полугодие 2019 года через Единый портал госуслуг поступило более 7,5 миллиона обращений.

Собянин в 3 раза увеличил срок действия парковочных разрешений для многодетных семей

С каждым годом жители России все более активно пользуются возможностью обратиться в ГИБДД через Единый портал государственных услуг. В настоящее время МВД России предоставляет на Едином портале 26 различных услуг, из них две - по линии Госавтоинспекции. Это регистрация транспортного средства, а также прием экзаменов и выдача водительских удостоверений. Кроме того, на Едином портале можно узнать сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения. Это все основные услуги, которые оказываются службой и традиционно пользуются повышенным спросом у пользователей.

Если за 6 месяцев 2018 года количество поступивших через Единый портал заявлений на осуществление регистрационных действий составило более 4,1 миллиона, а заявлений по линии экзаменационной работы - 2,6 миллиона, то в первом полугодии 2019 года количество заявлений на проведение регистрационных действий составило уже 4,6 миллиона. Также зафиксировано 3 миллиона обращений по вопросам экзаменационной деятельности. Кроме того, несколько миллионов человек получили сведения о своих нарушениях правил дорожного движения через Единый портал.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Предложено вернуть ГАИ право голоса при организации дорожного движения

Госавтоинспекция напоминает, что, заказывая госуслуги через Интернет, граждане экономят время, поскольку могут приехать в подразделение ГИБДД к назначенному часу и в кратчайший срок получить нужную им услугу.

Экспертами отмечается значительное улучшение качества предоставляемых сотрудниками ГИБДД услуг. Но в ряде случаев граждане не приходят за получением заказанной ими услуги. Так, примерно в 12 процентах случаев люди, записавшиеся в регистрационно-экзаменационные подразделения через Единый портал, не являются в выбранное ими подразделение. В 8 процентах случаев сотрудники ГИБДД вынуждены отказывать гражданам. Так происходит, например, когда инициатором обращения не представлены необходимые документы или в данных поданного им заявления имеются расхождения информации с подтверждающими документами.

Помимо развития инструментов Единого портала, Госавтоинспекция продолжает оснащать регистрационные и экзаменационные подразделения системами так называемой "электронной очереди". Это современные системы, которыми сейчас активно пользуются как банки и поликлиники, так и государственные учреждения. Количество подразделений Госавтоинспекции, оборудованных ими, также год от года постоянно увеличивается.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В России проведут детальный анализ правил дорожного движения

При предоставлении государственных услуг все более широко используются возможности системы электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ). За счет исключения необходимости постоянно предоставлять документы и сведения, имеющиеся в других госорганах и организациях, сокращения времени на проведение необходимых проверок, удалось существенно снизить срок выполнения государственных услуг, одновременно повысив уровень удовлетворенности граждан качеством их исполнения при обращении в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД.

По результатам сбора мнений, доля граждан, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией, за шесть месяцев 2019 года составила почти 96 процентов.

Власть Работа власти Регионы Правительство МВД ГИБДД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила миллион гектаров
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября пойдет на сделку со следствием
Число жертв самолета ВВС Пакистана выросло до 18 человек
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar