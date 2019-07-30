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30.07.2019 15:36
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай сформировал сборную для участия в World Skills в Казани

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Китай сформировал национальную сборную для участия в чемпионате мира по профессиональному мастерству World Skills. Соревнования пройдут с 22 по 27 августа этого года в Казани. В них примут участие 1355 мастеров из 69 стран. Китайская делегация отправит 63 конкурсанта, они будут участвовать в соревнованиях по всем 56 дисциплинам, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Общая численность делегации КНР составляет 281 человек. Помимо участников соревнований, в Казань поедет группа техобеспечения, в состав которой вошли 77 специалистов.

Чемпионат World Skills называют "Олимпиадой для рабочих рук". Состязание предоставляет молодым людям возможность совершенствоваться в выбранной профессии, испробовать собственные силы и возможности. По данным Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, Китай уже в пятый раз будет участвовать в World Skills.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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