Компания AM.PM представила новую коллекцию сантехники будущего INSPIRE V 2.0

Компания AM.PM, использующая инновационные технологии в доступном сегменте, представила новую коллекцию сантехники будущего INSPIRE V 2.0, которая воплотила в себе самые передовые технологии.

Специалисты AM.PM полностью переработали коллекцию INSPIRE, получившую множество наград за яркий дизайн и непревзойденную практичность в использовании. А также не стоит забывать о том, что новая коллекция приятно удивит покупателей ценой.

Сантехника AM.PM - премиальное качество для широкого круга потребителей. В продукции совмещен точно выверенный дизайн и современные технологии, которые никого не оставят равнодушными. Хотите окружить себя стильными и функциональными решениями для ванной комнаты? AM.PM - правильный выбор.

AM.PM - это бренд со своей философией и уникальными изделиями, которые становятся доступны каждому. Основное направление компании - создание инновационных коллекций, которые удивят не только оригинальными дизайнерскими решениями, но и максимальной функциональностью продукции. В AM.PM трудится грамотная и амбициозная команда профессионалов, которая ведет разработку вдохновляющей сантехники высокого уровня качества, где учитываются актуальные тенденции, простота использования, доступность, комфорт и предпочтения потребителей.

Особенности

Производственные мощности компании размещены на территории Европы, России и Китая, что позволяет использовать для создания продукции передовые технологии, северные и итальянские дизайнерские веяния, и все это в совокупности с надежными немецкими разработками. Дизайнеры, инженеры работают над созданием эксклюзивных линеек, которые отличаются качеством и долговечностью. Производитель выпускает коллекции качественных продуктов, которые без труда впишутся в любой интерьер.

Близость производственных площадей к непосредственным рынкам сбыта положительно влияет на стоимость изделий, главный европейский офис базируется в Берлине. Офис в России ориентируется на операции и обслуживание наших восточных рынков. Кроме того, АМ.РМ - уникальный в своем роде бренд, имеющий собственные сервисные центры на территории Российской Федерации, количество которых продолжает увеличиваться.

C 2011 AM.PM - постоянный участник международных выставок ISH (Frankfurt) и KBC (Shanghai). Благодаря продукции AM.PM эксперты со всего мира имеют возможность познакомиться с новейшими разработками и продуманным до мелочей дизайном продукции компании.

Главная задача бренда - создавать инновационную сантехнику с применением новейших материалов и технологий, которые разработаны инженерами в Германии. Для соблюдения всех международных стандартов качества продукция проходит многоуровневый контроль. Собственная служба контроля качества расположена в четырех странах, где за изделия отвечают 12 технических специалистов.

AM.PM в России

На данный момент в России находится сборочное производство из импортных комплектующих. Служба контроля качества АМ.РМ осуществляет строгий контроль. Для сборки продукции, комплектующие доставляются из стран Европы и отличаются отменными техническими характеристиками.

Расположение производства способствует тому, что AM.PM - лидер по скорости разработки новых продуктов. Производственные участки - приоритет для специалистов AM.PM, ориентирующихся на производительность, контроль качества и опыт в создании изделий высокого качества.

Ассортимент

При изготовлении продукции компания использует устойчивое к перепадам температур и агрессивным средам стекло, фурнитуру, покрытую хромом и другие материалы. АМ.РМ производит:

Биде;

Унитазы;

Ванны;

Смесители;

Мебель для ванной комнаты;

Раковины;

Душевые кабинки, гарнитуры;

Различные сантехнические аксессуары.

Дизайнерские решения на любой вкус воплотились в полноценных коллекциях:

Sensation - оптимальный выбор для любых помещений;

Inspire V 2.0 - передовые технологии в ярком дизайне, оснащенном последними инновациями;

Inspire - ультрасовременный дизайн по привлекательной цене;

Bliss L - блеск, богатство, роскошь;

Spirit V 2.0 - инновационные решения, геометрические формы, идеально ровные поверхности;

Like - функциональный дизайн полный сюрпризов;

Gem - гексагональные формы, дизайн, практичность, доступная стоимость.

Многонациональная профессиональная команда, в первую очередь, делает акцент на комфорт и качество. Только после соответствия этим требованием сантехника приобретает необходимые формы и определенный стиль.

Преимущества

АМ.РМ отличается рядом бесспорных достоинств:

Продуманная до мелочей организация поставок;

Высококачественные, безопасные, износостойкие и экологичные материалы;

Использование в производстве инновационных технологий и уникальных разработок;

Широкий ценовой сегмент;

Богатый ассортимент;

Многоуровневый контроль качества.

Компания предоставляет продукцию на международные рынки, где товар пользуется популярностью и востребован покупателями с различным достатком.

Материалы предоставлены AM PM AG.