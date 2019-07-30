Лука Гуаданьино может экранизировать роман Голдинга "Повелитель мух"

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, наиболее известный ремейком "Суспирии" Дарио Ардженто и лентой "Зови меня своим именем", может возглавить работу над новым проектом кинокомпании Warner Bros. - экранизацией романа Уильяма Голдинга "Повелитель мух". Об этом пишет портал Variety.

Студия Warner Bros. вновь обрела права на экранизацию "Повелителя мух" в 2017 году и с тех пор пыталась начать работу над фильмом. На данный момент ведутся переговоры киностудии и режиссера, который сейчас работает над мини-сериалом HBO и Sky "Мы те, кто мы есть". Сообщается, что стилистика картины Гуаданьино будет соответствовать оригинальному произведению. Однако режиссер все же внесет в экранизацию романа, написанного в 1954 году, нотки современности.

До этого роман Уильяма Голдинга о детях, оказавшихся на необитаемом острове после катастрофы, экранизировали дважды: в 1963 году на экраны вышел фильм Питера Брука, а в 1990 году - лента Гарри Хука, получившая рейтинг "R" (согласно американской системе рейтингов, детям младше 17 лет разрешалось смотреть картину только в присутствии родителей).