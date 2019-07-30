Марадона после операции почувствовал себя пятнадцатилетним

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона впервые встал на ноги после проведенной неделю назад операции на колене. Автор самого красивого гола в истории чемпионатов мира признался, что чувствует себя 15-летним мальчишкой.

Марадона разметил видео на своей страничке в Instagram, на котором он впервые стал на ноги и немного прогулялся по территории клиники.

"Сегодня я снова ходил, как будто мне 15 лет. Спасибо врачам и всем тем, кто обо мне заботился", - написал легендарный футболист.

Месяц назад Марадона был вынужден уйти с поста главного тренера мексиканской команды "Дорадос" из-за проблем со здоровьем. Медики рекомендовали аргентинцу провести операции на колене и плече.

Напомним, Марадона - чемпион мира 1986 года. Он признан лучшим игроком 80-х годов.