Марат Сафин: Мечтал стать футболистом "Спартака"

Экс-первая ракетка мира россиянин Марат Сафин признался, что в детстве не мечтал о карьере теннисиста.

Победитель двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной России, депутат Государственной думы двух созывов Марат Сафин рассказал о том, кем он мечтал стать в детстве.

"Я никогда не хотел быть теннисистом. Все детство мечтал быть футболистом "Спартака". Но так как матушка моя была тренером, то стать футболистом у меня шансов не было. Теннис дал хороший старт по жизни. Я благодарен родителям, что они настояли на этом", - приводит слова теннисиста "Матч ТВ".