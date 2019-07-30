МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое

С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".

В докладе аудиторы констатируют, что жизнь в моногородах не стала лучше: за период реализации программы с 2016 по 2018 год там снизилась предпринимательская активность, число ликвидированных организаций превысило вновь зарегистрированные, росла безработица, сокращалась численность трудоспособного населения.

При этом, как отметили аудиторы, зарплаты в Фонде развития моногородов (структура ВЭБа, оператор госпрограммы) не зависели от результатов его работы и были сопоставимы с бюджетом целого моногорода. В частности, оклад гендиректора фонда (1 млн рублей в месяц) превышает расходы бюджетов отдельных населенных пунктов, указывает Счетная палата.

Орешкин стал председателем набсовета фонда в июле 2018 года. Вскоре было принято решение о досрочном (с 1 января 2019 года) сворачивании программы. Сейчас в правительстве рассматривается проект ее принципиально нового варианта, с возможностью поддержки бюджета моногорода в объеме НДС, поступающего в федеральный бюджет от инвестиционных проектов, в качестве новых направлений рассматривается участие в проектах ГЧП в рамках концессионных соглашений, указывает Минэкономразвития.