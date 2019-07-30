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30.07.2019 11:45
Рубрика: Экономика

Мишустин: Цифровизация позволила сократить недобор средств по НДС до 1%

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Налоговый разрыв - разница между ожидаемыми и реальными поступлениями - от налога на добавленную стоимость (НДС) в России сократился до одного процента. Такого результата удалось добиться благодаря внедрению новых технологий, рассказал в интервью британскому изданию Financial Times (FT) глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.

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До того, как в стране стартовала реформа налогового администрирования, реальные поступления в бюджет от НДС были на 20 процентов меньше ожидаемой суммы. Сейчас этот показатель благодаря переходу на современные информационные технологии и повышению эффективности налогового администрирования не превышает одного процента. Для сравнения в Великобритании, по оценке местной службы по налогам и сборам, разница между реальными поступлениями в бюджет от НДС и суммой, подлежащей уплате, в 2017-2018 налоговом году составила 9,1 процента, отмечает FT.

В целом поступления в бюджет России от НДС в 2014-2018 годах увеличились на 64 процента, тогда как номинальный объем потребления домохозяйств за это время вырос на 21 процент.

Внедрение передовых технологий в налоговое администрирование в России вызывает интерес многих зарубежных налоговых администраций. Ежегодно растет число иностранных делегаций, желающих ознакомиться с российским опытом по использованию цифровых решений в налоговом администрировании - системами АСК НДС, АСК ККТ, системой прослеживаемости товаров, электронными сервисами для налогоплательщиков.

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На недавней выездной коллегии Федеральной налоговой службы, которая проходила в Санкт-Петербурге, стало известно о том, что Россия начинает проект по оказанию технического содействия налоговым органам Республики Узбекистан, в рамках которого будут выполнены работы по реинжинирингу бизнес-процессов, созданию системы работы с налогоплательщиками и совершенствованию системы налогообложения имущества на основе кадастровой оценки.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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