Мишустин: Цифровизация позволила сократить недобор средств по НДС до 1%

Налоговый разрыв - разница между ожидаемыми и реальными поступлениями - от налога на добавленную стоимость (НДС) в России сократился до одного процента. Такого результата удалось добиться благодаря внедрению новых технологий, рассказал в интервью британскому изданию Financial Times (FT) глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.

До того, как в стране стартовала реформа налогового администрирования, реальные поступления в бюджет от НДС были на 20 процентов меньше ожидаемой суммы. Сейчас этот показатель благодаря переходу на современные информационные технологии и повышению эффективности налогового администрирования не превышает одного процента. Для сравнения в Великобритании, по оценке местной службы по налогам и сборам, разница между реальными поступлениями в бюджет от НДС и суммой, подлежащей уплате, в 2017-2018 налоговом году составила 9,1 процента, отмечает FT.

В целом поступления в бюджет России от НДС в 2014-2018 годах увеличились на 64 процента, тогда как номинальный объем потребления домохозяйств за это время вырос на 21 процент.

Внедрение передовых технологий в налоговое администрирование в России вызывает интерес многих зарубежных налоговых администраций. Ежегодно растет число иностранных делегаций, желающих ознакомиться с российским опытом по использованию цифровых решений в налоговом администрировании - системами АСК НДС, АСК ККТ, системой прослеживаемости товаров, электронными сервисами для налогоплательщиков.

На недавней выездной коллегии Федеральной налоговой службы, которая проходила в Санкт-Петербурге, стало известно о том, что Россия начинает проект по оказанию технического содействия налоговым органам Республики Узбекистан, в рамках которого будут выполнены работы по реинжинирингу бизнес-процессов, созданию системы работы с налогоплательщиками и совершенствованию системы налогообложения имущества на основе кадастровой оценки.