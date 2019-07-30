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30.07.2019 16:29
Рубрика: Экономика

Мишустин рассказал о развитии кадрового состава налоговых органов

Текст: Ольга Туманова
Развитие кадрового состава налоговых органов и совершенствование налогового администрирования обсудили на третьей региональной проектно-аналитической сессии Молодежной проектной платформы ФНС России "ПРОдвижение".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Этот проект является продолжением конкурса "Лидеры России", в котором первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин выступают в качестве наставников.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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В Ялте они посетили две площадки, где 290 участников в условиях, максимально приближенных к реальным дедлайнам, оперативно создавали команды, принимали управленческие решения и работали над проектами.

В рамках встречи с молодыми специалистами Михаил Мишустин подчеркнул, что именно они сегодня помогают налоговой службе реализовывать важные экономические и социальные проекты. Он уточнил, что толчком к созданию "ПРОдвижения" стал успех президентского конкурса "Лидеры России". Главная особенность проекта - честность и новый подход к проведению обучающих мероприятий. Его участники практикуются в проектном управлении, демонстрируют навыки публичных выступлений, участвуют во встречах с руководством налоговой службы, а главное - решают реальные задачи налогового администрирования. При этом они могут советоваться со старшими коллегами, перенимать их опыт и учитывать свои ошибки.

"Проект уже доказал свою эффективность. По итогам первых двух сессий в ноябре 2018-го и в мае 2019 года участники подготовили предложения по автоматизации контроля представления налоговой отчетности и сокращению ее объема, предложили идеи по разработке мобильных приложений, по упрощению деклараций и многое другое. Часть из них уже находится в проработке в центральном аппарате", - сообщил глава Федеральной налоговой службы.

Такие социальные проекты, как "ПРОдвижение" и "Сделай карьеру сам!", позволяют выявить и поддержать перспективных и ответственных лидеров в масштабах всей страны. Так, за три года в них приняли участие более двух тысяч сотрудников ведомства. Финалисты конкурсов получили новые назначения и продвижение по карьерной лестнице в налоговых органах. Среди них - новые начальники инспекций и сотрудники центрального аппарата, а один из победителей был назначен на должность заместителя министра финансов Республики Крым.

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Антон Силуанов, отвечая на вопросы молодых специалистов, отметил, что налоговая служба - одно из наиболее перспективных ведомств, а ее сотрудники в курсе всех технологических трендов. "ФНС России преуспела в цифровизации, и это не праздные слова: система прослеживаемости товаров с точки зрения цепочек НДС, новые системы налогообложения малого бизнеса и самозанятых, - обо всем этом в других странах только начинают задумываться", - отметил первый вице-премьер.

Такой успех, по словам Антона Силуанова, во-многом связан с молодыми кадрами: именно от молодых людей исходят перспективные идеи и предложения. "Мы всегда стараемся помочь молодым продвинуться по социальному лифту, потому что за ними будущее", - подчеркнул Силуанов.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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