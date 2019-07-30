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30.07.2019 09:53
Рубрика: В мире

На Украине умер ветеран советской разведки Анатолий Баронин

Текст: Марина Алешина

Выдающийся советский разведчик Анатолий Викторович Баронин, полвека посвятивший службе, скончался на Украине на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте украинской Службы внешней разведки.

Фото: wikipedia.org
Американский фотограф служил в советской разведке за идею

Выходец из московской рабочей семьи, Баронин еще при жизни стал легендой, даже журнал Stern в разгар "холодной войны" назвал его "выдающимся мастером шпионажа". Впрочем, такая "слава" была нежелательной: как рассказывал сам Баронин, информация о нем просочилась, "благодаря" предательству одного перебежчика из Советского Союза, однако это не помешало ему продолжить службу. Изначально молодому человеку, получившему экономическое образование, предлагали работать в контрразведке, однако в итоге его жизнь оказалась связана с Первым главным управлением КГБ СССР.

На излете 1950-х начинающий разведчик отправился в первую командировку в Африку, где в поездках по разным странам - Гане, Нигерии, Либерии - он не только "изучал местные обычаи", но и выполнял спецзадания. Одним из таких срочных заданий из Москвы стало получение информации о неизвестной тогда геморрагической лихорадке Эбола - это было в 1970-е годы. Тогда весь мир облетела новость о страшной болезни, выкосившей нигерийскую деревушку Ласса. При помощи миссии советских врачей Баронину удалось выполнить его предельно оперативно, и спецрейс "Аэрофлота" доставил в Москву пробирку с кровью, содержавшей смертельный вирус.

Баронин трижды работал резидентом советской внешней разведки за границей, последние пять лет службы по заданию центра провел на Украине - в качестве замначальника разведуправления УССР. Он уволился в запас в 1991 году, занимался преподаванием, прожив до конца дней в Киеве.

В мире экс-СССР Украина Легендарные разведчики
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