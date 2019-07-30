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30.07.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Назван ключевой риск для рубля

Текст: Роман Маркелов
Центральным событием недели, как для рубля, так и для всех финансовых рынков будет заседание ФРС США 31 июля, где американский регулятор впервые с 2008 года должен снизить базовую ставку. Но укрепление российской валюты, которое должно вызвать такое решение, вероятно, будет незначительным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне уплатой налога на прибыль завершился июльский налоговый период. Аналитики банка "Санкт-Петербург" оценивают размер платежей по нему в 420 миллиардов рублей. Теперь рубль лишился поддержки этого фактора, на этой неделе его динамика будет определяться в основном итогами заседания ФРС и отчетом о занятости в США, указывают в банке.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Как отреагирует рубль на снижение ФРС США базовой ставки

Если ФРС продемонстрирует недостаточно мягкую риторику, рублю вместе с прочими валютами развивающихся стран придется противостоять укреплению доллара, говорит главный аналитик Нордеа-банка Татьяна Евдокимова. Это фактически и есть главный риск для рубля в рамках текущей недели.

Из внутренних факторов риска Евдокимова отмечает уплату рекордных дивидендов "Газпрома" в четверг.

"По факту уплаты возможна их частичная обратная конвертация, что может стать дополнительным источником давления на рубль", - допускает аналитик.

В случае снижения ставки ФРС (а вероятность этого практически стопроцентная) рубль должен укрепиться, но с учетом отсутствия существенных факторов поддержки российской валюты ее укрепление будет незначительным, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. Изменение ставки ФРС в дальнейшем будет значимым фактором для формирования курса рубля, поскольку ее динамика будет отражать аппетит к риску инвесторов, в том числе для развивающихся рынков вообще и российской валюты в частности, добавляет он.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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