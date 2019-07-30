Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды

Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.

"Самое бесполезное средство - все что касается иммуномодуляторов и иммуностимуляторов", - заявила медик "Вечерней Москве".

По ее словам, на самом деле реальных снижений иммунной системы очень мало, и это давно доказанный факт. Также Добрецова подчеркнула, что для человека нормально болеть около недели, за это время защитные системы организма справляются с болезнью.

Что касается антибиотиков, то врач посоветовала их принимать только при острой необходимости. "Антибиотики - не панацея, а очень даже вредные вещи", - отметила медик.