Засилье по всей стране залов с игровыми автоматами, маскирующихся под букмекерские конторы, и онлайн-казино заставляет государство совершенствовать механизмы борьбы с нелегальным игорным бизнесом. С прошлого года повышены до 1,5 млн рублей штрафы за нарушение закона об азартных играх, а для их организаторов введена уголовная ответственность - до 6 лет лишения свободы. В этом году Госдума приняла ряд поправок в профильный 244-ФЗ, в том числе касающихся ограничений событий для приема ставок, а также наделяющих ФНС правом проводить контрольные закупки для выявления организаторов незаконных азартных игр.

С 14 июля вступил в силу закон о совершенствовании регулирования деятельности интернет-букмекеров, упрощающий идентификацию игроков в онлайне. Насколько эффективными будут эти нововведения в борьбе с теневым игорным сектором, покажет время. Но стоит отметить, что некоторые из уже действующих законов, направленных на регулирование букмекерской отрасли, должным образом не работают.

В том числе это относится к принятому в прошлом году запрету кредитным организациям обрабатывать транзакции в пользу офшорных букмекеров. Причина в том, что, как оказалось, при блокировке перевода банком некоторые организаторы пари, ведущие свою деятельность с нарушениями, предлагают воспользоваться услугами электронных платежных систем, в частности Qiwi, основным владельцем которой является участник списка "Форбс" 2015 года Сергей Солонин. Не открывает ли это прямой путь для вывода средств в офшоры? Тем более что компания осуществляет контроль за платежами в адрес легальных букмекеров: на базе АО "КИВИ Банк", имеющего лицензию Центробанка, создан один из двух Центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), который обрабатывает переводы букмекеров - членов СРО "Ассоциация букмекерских контор", - а это почти половина легального рынка.

Банк не банк

По закону в России деятельность организатора пари считается легальной, если букмекерская компания получила лицензию ФНС и входит в одну из саморегулируемых организаций. В настоящий момент разрешение принимать ставки имеют 28 букмекеров. Ведущие компании работают как в пунктах приема ставок, так и в интернете. Онлайн-деятельность была узаконена в 2014 году, первые интерактивные ставки букмекеры начали принимать с 2016 года. Для этого Первая саморегулируемая организация букмекеров и Ассоциация букмекерских контор учредили свои ЦУПИСы.

Фактически ЦУПИСы были созданы для того, чтобы обезопасить денежные переводы между игроками и организаторами пари. Центры фиксируют прием ставок и выплату выигрышей через интернет, а также контролируют налоговые отчисления. При этом они гарантируют конфиденциальность игрокам, которые регистрируются в ЦУПИСах и тем самым обеспечивают защиту данных пользователей от мошенников.

По сути, ЦУПИСы выполняют роль посредников между игроками, организаторами пари и операторами платежей, поскольку при осуществлении букмекерской деятельности в интернете правом проведения финансовых операций может быть наделена только кредитная организация. Согласно статье 14.2 244-ФЗ денежные средства, переведенные на ставки, должны зачисляться на банковский счет букмекерской компании, открытый в ЦУПИСе. Выигрыши физическим лицам также сначала зачисляются на счет букмекера, а уже с него переводятся или на банковскую карту игрока, или на электронный кошелек.

Однако здесь возникает некая юридическая коллизия. Дело в том, что если функции ЦУПИСа выполняет банк, то выплату выигрышей он может производить исключительно путем зачисления денежных средств на счета игроков, открытых в этом банке. Но "КИВИ Банк" хоть и имеет лицензию на осуществление банковской деятельности, не является кредитной организацией в классическом виде. Это расчетный центр платежной системы Qiwi, которая имеет только электронные кошельки. Поэтому и предлагается пользователям открывать кошелек Qiwi.

"У КИВИ Банка нет других инструментов, кроме открытия электронных кошельков, - констатирует заслуженный мастер спорта и член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Носов. - В этом смысле компания ведет себя как небанковское кредитное учреждение. Другое дело, что в целях соблюдения закона для создания ЦУПИСа Ассоциации букмекерских контор следовало выбрать другую структуру или учредить новую. Устранить конфликтную ситуацию можно либо путем внесения соответствующих поправок в закон, либо специальным разрешением Центробанка".

Ненужный спор

Впрочем, законы, регулирующие букмекерскую деятельность, совершенствуются постоянно, в зависимости от того, как быстро мошенники находят в нем лазейки. Вероятно, изменения коснутся и блокировки транзакций в адрес нелегальных букмекеров, их еще называют "офшорными".

С прошлого года, когда был введен запрет переводов организаторам пари, не имеющим российской лицензии, ФНС начала вести реестр компаний, нарушающих закон. На конец января в "черном списке" было 17 иностранных фирм, за июнь-июль этого года перечень был расширен до 40 офшоров. Одними из первых в список попала компания Victory777 N.V. (юридическое название онлайн-казино Azino777), а также ряд букмекеров, сходных до степени смешения с легальными организаторами пари. К примеру, в запрещенный перечень попал офшор Leon International Limited - юридическое название букмекера Leonbets. Он имеет логотип, практически неотличимый от легальной БК "Леон". Зайдя на "зеркало" сайта Leonbets, не заблокированное на момент написания статьи, в разделе "как пополнить счет?" можно было обнаружить те же средства зачисления денег, что и в официальной БК. В том числе Qiwi-кошелек. Однако если платежная система "Яндекс. Деньги" еще в прошлом году начала в массовом порядке блокировать сомнительные переводы, то почему бы этому примеру не последовать и всем остальным?

"Возможно, это происходит потому, что должным образом не отлажен механизм выявления незаконных переводов, - предположил председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков, руководитель рабочей группы по вопросам повышения уровня финансовой грамотности населения Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. - Поэтому возникают проблемы с соблюдением запрета на переводы офшорам. В этом смысле нет проблем у банков, которые проводят платежи фактически в ручном режиме, отслеживая незаконные транзакции и сверяясь с реестром ФНС. Платежная система более автоматизированная. Однако, на мой взгляд, трудности в организации контроля за переводами не должны оправдывать компанию, поскольку в своем ЦУПИСе Qiwi обеспечивает безопасность платежей".

Электронные кошельки пользуются популярностью у мошенников. На сегодня это один из самых доступных способов для обналичивания денег, вывода средств и ухода от налогов

Между тем еще на этапе обсуждения создания ЦУПИСа совместно с платежной системой эксперты называли чуть ли не единственным эффективным способом борьбы с офшорными букмекерами именно блокировку Qiwi и аналогичных платежных сервисов. Высказывалось мнение, что компания настолько дорожит своей репутацией, что угроза блокировки должна будет заставить ее ужесточить контроль за незаконными транзакциями.

Причем Роскомнадзор, ежегодно блокирующий десятки тысяч сайтов офшорных букмекеров, по данным СМИ, уже однажды вносил в реестр запрещенных сайтов портал Qiwi, а ФСБ в то же время проводила обыски в московских офисах компании. Претензии правоохранителей были связаны как раз с распространением запрещенной информации на сайте платежной системы, касающейся нелегальных букмекеров.

После этого случая законодательство в отношении офшорных букмекеров было ужесточено. Но, по всей видимости, и здесь недобросовестные букмекеры ищут лазейки-возможности переводов в адрес нелегальных компаний через Qiwi-кошельки. Не случайно на почтовых сервисах время от времени появляются письма от офшорных букмекеров с маркетинговыми предложениями к новым клиентам, которые гарантируют в случае пополнения счета через Qiwi-кошелек "100-процентный возврат суммы первого пари на любой матч, если оно не выиграет".

Кошелек открыт для нелегалов

"Электронные кошельки пользуются популярностью у мошенников, - объясняет Артем Кирьянов. - На сегодня это один из самых доступных способов для обналичивания денег, вывода средств и ухода от налогов. Уместно напомнить об инициативе правительства РФ ввести идентификацию для снятия наличных с анонимных кошельков. Законопроект был разработан еще в 2017 году, но принят только в марте этого года. При этом Центробанк и Росфинмониторинг выступали за полный запрет таких кошельков и требовали их привязки к банковским счетам. Таким образом, ведомства пытались предотвратить вывод капитала за рубеж, одним из главных инструментов которого стали не только кошельки, но и криптовалюта".

В качестве наглядного примера совершаемых преступлений достаточно привести недавний скандал, связанный с использованием сервисов Qiwi рязанским преступным сообществом Vovse, занимавшимся сбытом наркотиков. Уголовное дело возбуждено в феврале в отношении участников группировки, которые создали разветвленный канал сбыта наркотиков сразу в нескольких регионах. Между собой они общались только через интернет, конспирировали деятельность в запрещенном в России мессенджере Telegram, а для взаиморасчетов использовали Qiwi и криптовалюты.

Стоит отметить, что платежная система - пионер в области применения цифровых денег. А основной владелец Qiwi Сергей Солонин не скрывает своего увлечения технологией блокчейн. Об этом стало известно после того, как в Qiwi было раскрыто внутрикорпоративное ЧП: технический директор компании по ночам через терминалы Qiwi с помощью специального оборудования майнил криптовалюту. Солонин, несмотря на то, что уволил подчиненного, рассказывал СМИ об этом случае с восхищением, отдавая должное находчивости бывшего сотрудника, который фактически из воздуха создал виртуальные деньги на общую сумму 5 млн долларов. В прошлом году СМИ сообщали, что глава Qiwi инвестировал более 17 млн долларов в проект основателя Telegram Павла Дурова по созданию новой криптовалюты и многоуровневой блокчейн-платформы.

При этом известно, что виртуальные деньги для расчетов широко используют не только наркодилеры и террористические группировки, но и офшорные букмекеры. Ряд экспертов предполагают, что даже в случае полного запрета незаконных переводов у нелегальных букмекеров останется лазейка в виде криптовалют.

Конфликт интересов

В прошлом году Сергей Солонин фактически подтвердил, что на транзакции с участием букмекерских компаний у Qiwi приходится около 70% трафика в электронной коммерции.

Недавно были обнародованы цифры, согласно которым доход от приема ставок мог составить примерно 35-40% от выручки Qiwi за 2018 год. В самой компании это не подтверждают, но, по некоторой информации, комиссия платежной системы за букмекерские переводы может доходить до 3,5% за ввод денег и примерно 5% - за выплаты выигрышей. Еще от 1,8 до 2,2% структура Солонина получает от платежей между банками и букмекерскими компаниями. По неофициальным подсчетам, все вместе могло принести Qiwi в прошлом году в среднем 7,5 млрд рублей дохода. Вполне вероятно, что эта сумма отражает участие компании в легальной букмекерской деятельности. Но получает ли проценты Qiwi от теневого оборота рынка и сколько - мы об этом вряд ли достоверно узнаем.

"Букмекерская отрасль жестко регулируется, - констатирует Носов. - Во многом благодаря этому удается выявлять недобросовестных участников рынка, а также вытеснять с него нелегальных букмекеров. Однако успехи государства в борьбе с теневым сектором нивелируются существующими пробелами в законодательстве, которые научились использовать мошенники. Несмотря на предпринимаемые усилия государства и официальных букмекеров, которые демонстрируют преимущества ставок в легальных компаниях, как более надежных, прозрачных, гарантирующих выплаты, офшорный сектор составляет все еще серьезную угрозу. Доля офшорных букмекеров сегодня - около 40%".

Артем Кирьянов признает, что деятельность нелегальных игроков рынка "мешает развиваться отрасли, на которую возлагаются большие надежды. Букмекеры ежеквартально производят целевые отчисления в спортивные федерации и лиги. Благодаря их деятельности финансирование спорта в стране, в том числе и детско-юношеского, увеличивается каждый год. В 2018 году, организаторы пари перевели на развитие спорта свыше 800 млн рублей обязательных отчислений, еще больше компании вложили в клубы и команды, спонсорами которых они выступают. Сами букмекеры прогнозируют по итогам этого года увеличить целевые отчисления до 3 млрд рублей".

Однако, считают эксперты, дальнейшие перспективы увеличения финансирования спорта, равно как и роста налоговых платежей от букмекерской деятельности, напрямую зависят от эффективности борьбы с теневым сектором и включенности в нее не только государства и легальных участников рынка, но и партнеров организаторов пари, задача которых - обеспечивать прозрачность отрасли.

Что касается компании Qiwi как одного из таких партнеров, то она, как можно предположить, оказалась в двойственном положении. С одной стороны - выступает гарантом взаиморасчетов легального букмекерства, а с другой - нельзя исключить ее использование недобросовестными участниками рынка как инструмента для вывода средств граждан в офшоры. Повлиять на такую ситуацию может только усиление контроля за деятельностью кредитной организации со стороны регулятора.