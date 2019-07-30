Нидерланды отказались принять сведения немецкого детектива по крушению MH17

Прокуратура Нидерландов отказалась приобщить по делу о крушении авиалайнера малазийских авиалиний MH17 в небе над Донецком материалы частного немецкого детектива Йозефа Реша. Эти сведения не были учтены в итоговом заявлении Совместной следственной группы.

Реш утверждал, что настаивал на публичной передаче данных, так как ему угрожали, и опасался за свою жизнь. Однако такое взаимодействие не устроило прокуратуру Нидерландов. В конечном итоге детектив опубликовал на своем сайте открытое письмо к ССГ и прокурору Нидерландов Фреду Вестербеке.

В документе, в том числе, отмечается, что следствие не учло аудиозаписи переговоров украинских спецслужб и военных о воздушном движении 17 июля 2014 года. Кроме того, имеются видеозаписи свидетелей о военных событиях на протяжении нескольких недель до и после крушения, а также рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии. В интересах дела Реш также согласился обнародовать имя информатора, получившего за предоставленные сведения свыше 15 миллионов евро, а также передать другие важные носители информации.

Между тем Йозеф Реш получил письмо за подписью прокурора Нидерландов Энна ван Дорена. В нем говорится, что "следствие всегда заинтересовано в получении дополнительных сведений", однако выдвинутые детективом условия выглядят несколько необычными. Как немецкий гражданин он может обратиться со "своим широким спектром доказательств" в прокуратуру Германии. По всей вероятности, формальная записка означает, что прокуратура Нидерландов не хочет приобщать к делу материалы, которые могут изменить выводы следствия о виновных в крушении самолета.