Новое уголовное дело открыто на Украине против Порошенко

Новое - десятое по счету - уголовное дело открыло Госбюро расследований Украины в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко. На этот раз экс-президент и ряд сотрудников из его ближайшего окружения обвиняются во вмешательстве в судебный процесс и в давлении на судей, передает ТАСС.

Инициатор возбуждения дела, экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, привел примеры того, как Порошенко и замглавы его администрации Алексей Филатов лично требовали у него вынесения неправосудных решений в отношении невиновных фигурантов. Бывший судья заявил, что в 2015 году против него с подачи Порошенко было открыто уголовное дело, из-за чего он был вынужден покинуть страны.

Сейчас, с уходом Порошенко с поста главы государства, в отношении него почти каждую неделю выдвигаются новые обвинения.

Сам он с семьей в эти дни отправился на отдых в Турцию.