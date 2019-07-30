Новости

Украинский политолог сравнил Киев и Москву 09:06
В Кузбассе у пациентки удалили раковую опухоль весом в 4 кг 09:00
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября пойдет на сделку со следствием 08:56
Минэнерго оценило сроки газификации Сахалина 08:55
В Минпромторге рассказали об обновлении парка машин скорой помощи 08:37
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу "Сибирь" 08:34
В Приморье на границе с КНР задержали груз трепанга на 1,5 млн рублей 08:33
АвтоВАЗ проследит за продажами Lada Xray Cross с вариатором 08:30
В Приамурье детей эвакуируют из оздоровительных лагерей из-за паводка 08:24
Сын экс-чемпиона мира по боксу получил травму головы в спарринге 08:21
"Спартак" согласился продать Фернандо в китайский клуб 08:08
Неизвестный застрелил пять человек в американском Висконсине 08:02
В Роскачестве рассказали, из чего делают корм для щенков 08:00
Жителей Сахалина просят снять видео при встрече с косаткой Александрой 07:52
Ученые рассказали, как распознать появление редкого рака 07:51
Марадона после операции почувствовал себя пятнадцатилетним 07:33
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья 07:33
Появилось видео самого быстрого пит-стопа в истории "Формулы-1" 07:26
Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании 07:20
В Приморье сотрудников железной дороги заподозрили во взяточничестве 07:02
Хабаровское УФАС возбудило дело о покупке палаток для "Холдоми" 06:05
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar 06:03
Печально известный школьный стрелок в США погиб в автокатастрофе 05:35
Губернатор Приамурья призвал активнее убеждать людей эвакуироваться 05:23
Температурный рекорд зафиксирован на востоке Британии 04:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30.07.2019 08:56
Рубрика: В мире

Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября пойдет на сделку со следствием

Текст: Марина Алешина

Содержащийся в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе 55-летний пакистанец Халид Шейх Мохаммед, который признан главным организатором терактов 11 сентября 2001 года, просит власти США не приводить в исполнение смертный приговор. Он считает, что его дополнительные показания в обмен на жизнь еще могут пригодиться следствию. О предложении сделки сообщает The Wall Street Journal.

Фото: Артур Борисов/ РИА Новости
Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября

Газета пишет, что адвокаты Мохаммеда передали его письмо в суд на Манхэттене - именно там рассматривается коллективный иск граждан США, чьи родные погибли или пострадали во время масштабного теракта, к властям Саудовской Аравии. Теперь пакистанец готов выступить на стороне тех, кто обвиняет Эр-Рияд в причастности к событиям восемнадцатилетней давности. Напомним, что суннитская монархия всегда отрицала эти обвинения, кроме того, в докладе американских следователей, законченном еще при Джордже Буше-младшем, также не приводится никаких доказательств.

Тем временем Халид Шейх Мохаммед еще четыре года назад обращался с обвинительным письмом к Бараку Обаме, в котором называл Америку "страной угнетения и тирании", фактически оправдывая злодеяния террористов.

В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Происшествия Терроризм Мировой терроризм Теракты 11 сентября 2001 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Новое уголовное дело открыто на Украине против Порошенко
МИД: США настроены на слом правовой базы ближневосточного урегулирования
Financial Times восхитилась российской налоговой системой