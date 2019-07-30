Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября пойдет на сделку со следствием

Содержащийся в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе 55-летний пакистанец Халид Шейх Мохаммед, который признан главным организатором терактов 11 сентября 2001 года, просит власти США не приводить в исполнение смертный приговор. Он считает, что его дополнительные показания в обмен на жизнь еще могут пригодиться следствию. О предложении сделки сообщает The Wall Street Journal.

Газета пишет, что адвокаты Мохаммеда передали его письмо в суд на Манхэттене - именно там рассматривается коллективный иск граждан США, чьи родные погибли или пострадали во время масштабного теракта, к властям Саудовской Аравии. Теперь пакистанец готов выступить на стороне тех, кто обвиняет Эр-Рияд в причастности к событиям восемнадцатилетней давности. Напомним, что суннитская монархия всегда отрицала эти обвинения, кроме того, в докладе американских следователей, законченном еще при Джордже Буше-младшем, также не приводится никаких доказательств.

Тем временем Халид Шейх Мохаммед еще четыре года назад обращался с обвинительным письмом к Бараку Обаме, в котором называл Америку "страной угнетения и тирании", фактически оправдывая злодеяния террористов.