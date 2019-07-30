Около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем на северо-западе Черногории под городом Плевля. Транспортное средство, перевозившее 37 пассажиров, вылетело в кювет и несколько раз перевернулось.

В результате случившегося пострадал 41 человек, передает RTGC. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории. Автобус направлялся из Никшича (Черногория) в Врбас (Сербия).

Водители автобуса и автомобиля получили тяжелые ранения. Причины инцидента выясняет полиция.