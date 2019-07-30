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30.07.2019 02:13
Рубрика: В мире

Около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем на северо-западе Черногории под городом Плевля. Транспортное средство, перевозившее 37 пассажиров, вылетело в кювет и несколько раз перевернулось.

Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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В результате случившегося пострадал 41 человек, передает RTGC. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории. Автобус направлялся из Никшича (Черногория) в Врбас (Сербия).

Водители автобуса и автомобиля получили тяжелые ранения. Причины инцидента выясняет полиция.

В мире Европа Черногория Происшествия ЧП ДТП
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