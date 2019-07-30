Оргкомитет "Русских сезонов" соберется 30 июля в Доме Правительства

Два года международных гастролей. Более девяти миллионов человек и 120 городов - аудитория и география культурного марафона только за два года. В мире говорят о новых "Русских сезонах", крупнейшем международном фестивале, названном в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева.

В 2020 году "Русские сезоны" пройдут во Франции, Бельгии и Люксембурге. В 2021 году они отправятся в обе Кореи, Южную и Северную, а в 2022-м - в Скандинавию: с ведущими творческими коллективами России познакомятся в Дании, Швеции и Норвегии.

Среди постоянных участников Большой, Мариинский, Александринский театры, Третьяковская галерея, Русский музей. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года в Германии, более 400 художественных событий в 80 немецких городах: выставки, спектакли, концерты симфонической музыки, кинопремьеры, гастроли известных народных коллективов, цирковые и арт-проекты.

В первый год "Русские сезоны" собрали более 3,5 миллиона человек в 42 городах Японии. В 2018 году фестиваль принимала Италия, установившая новый рекорд посещаемости - шесть миллионов зрителей в 74 городах. "После почти трехсот мероприятий в Италии мы не могли вовремя завершить "Русские сезоны", потому что зарубежные коллеги просили: "Продлите еще хотя бы на месяц", - рассказывала заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, возглавившая оргкомитет самого масштабного на сегодняшний день международного культурного проекта, инициированного Правительством РФ и министерством культуры. - История у "Русских сезонов" давняя - они начались в 1906 году. А в наше время были возрождены, и в Германии сейчас идут уже третий год. Главным итогом, надеюсь, будет новый зритель, новый почитатель российских талантов. И новый уровень взаимопонимания между нашими народами. Ведь основная цель возрождения "Русских сезонов" в разных странах - это качественное изменение культурных и гуманитарных связей в мировом пространстве и, конечно, появление новых великих произведений культуры", - считает Ольга Голодец. Сегодня под ее председательством в Доме Правительства РФ пройдет заседание оргкомитета международного проекта "Русские сезоны".

Его культурными послами выступали художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, кинорежиссер Андрей Кончаловский, пианист Борис Березовский, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Режиссеру Валерию Фокину удалось продлить культурный вектор японских "Русских сезонов" на несколько лет - до международной Театральной олимпиады-2019, которая в этом году проходит сразу в двух странах - России и Японии. "Каждая страна дает новые вызовы, и это обогащает режиссера, - отмечал Валерий Фокин. - Понять контекст страны, контекст театра: что из себя он представляет, какое место занимает в этом городе, в мире... Это важные вызовы - когда ты должен сделать спектакль для зрителя другой страны с ощущением и пониманием их обстоятельств, но при этом, чтобы это был твой Гоголь, твой Достоевский, твой Вампилов".

В 2020 году послами "Русских сезонов" во Франции станут генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Семен Михайловский. "Я очень ценю эту инициативу, потому что я был свидетелем большого успеха в Италии и Германии. Если мы сможем показать миру, насколько богата Россия не только природными ресурсами, но и талантом людей, живущих здесь, это будет прекрасно", - сказал Семен Михайловский после того, как министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме объявил новые "посольские" имена, заметив, что "получить звание посла "Русских сезонов" гораздо тяжелее, чем получить звание народного артиста: за два года четыре посла".

Одним из последних ярчайших событий "Русских сезонов" стал показ спектакля Мариинского театра "Симон Бокканегра" на летнем фестивале в Фестшпильхаусе (Festspielhaus). В Баден-Баден в самый большой оперный театр Германии и второй по величине концертный зал Европы съезжались зрители не только из других немецких городов, но и из соседних стран. В зал на 2500 мест билеты на спектакль Мариинки на "Русских сезонах" было не достать - все они были раскуплены заблаговременно. Оперу Верди, по историзму сопоставимую с "Борисом Годуновым" Мусоргского, исполняли звезды мировой академической сцены: Пласидо Доминго в заглавной партии Симона Бокканегры, Ферруччо Фурланетто в роли Якопо Фиеско, а также Роман Бурденко в роли Паоло Альбиани, и, сакцентируем внимание, Татьяна Сержан, божественно певшая в этой самой мужской опере Верди, в которой лишь одна женская партия Марии Бокканегра. Дирижировал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Символично, что на фоне изумительных по красоте декораций - видеопроекции Лигурийского моря на заднике с контурами Генуэзского залива и силуэтом окон архитектурного символа Генуи маяка Лантерны - из уст Пласидо Доминго особенно феноменально звучал главный посыл арии вердиевского Симона Бокканегры "Я взываю о мире, я взываю во имя любви", что вполне в духе культурной дипломатии XXI века.

Цели "Русских сезонов" - способствовать взаимодействию государственных, общественных и предпринимательских организаций в сфере культуры - в тот вечер оказались полностью выполнены. В числе зрителей оперы были и участники проходившей в те же дни в Баден-Бадене деловой встречи ведущих представителей бизнес-сообществ России и Германии. А там уже прозвучали не только высокие ноты, но и интересные цифры - товарооборот между Германией и Россией за 2018 год составил 62 миллиарда евро. А это практически самый высокий показатель за историю современных российско-германских отношений.

P.S. В Фестшпильхаусе на "Русских сезонах" Валерий Гергиев вместе с оркестром Мариинского театра дал еще два симфонических концерта, на которых исполнялись произведения Вагнера, Чайковского, Прокофьева и Шостаковича. Солистом выступил завоевавший Гран-при Международного конкурса имени Чайковского пианист Александр Канторов.