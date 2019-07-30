Печально известный школьный стрелок в США погиб в автокатастрофе

Дрю Грант, он же Эндрю Голден, школьный стрелок, который в возрасте 11 лет убил четырех учеников и учителя возле Джонсборо, штат Арканзас, погиб в автокатастрофе. Машина, за рулем которой находился 33-летний Грант, столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем к югу от Кейв-Сити, штат Арканзас. Другой водитель, 59-летний мужчина, также погиб, еще три человека получили ранения в ДТП, сообщает CNN.

В мае 2007 года Дрю Грант был освобожден из-под стражи в свой 21-й день рождения. В 1998 году он был Эндрю Голденом, который вместе со своим 13-летним двоюродным братом Митчеллом Джонсоном открыл огонь во дворе Вестсайдской средней школы.

Эндрю и Митчелл приехали в школу на фургоне, который у них был загружен боеприпасами, включая девять единиц огнестрельного оружия, украденного из дома их деда. Они включили пожарную сигнализацию около 12:30, а затем начали стрелять, когда их одноклассники эвакуировались на школьный двор. Они убили четырех девочек и учителя, который пытался защитить ребят.

Преступники получили максимально возможный срок заключения до 21 года.

Грант сменил имя на Эндрю Голдена перед тем, как подал заявку на получение разрешения на оружие в 2008 году. Однако полиция штата Арканзас установила связь между заявителем и Грантом, проведя анализ отпечатков пальцев. В разрешении ему было отказано.