Пекин создаст "зеленый коридор" для привлечения иностранных финансистов

Столица Китая приглашает иностранные компании и профессионалов участвовать в различных финансовых планах и программах страны, в частности, в плане Qualified Domestic Limited Partnership (QDLP), собирается упростить административные процедуры регистрации подобных предприятий и создать "зеленый коридор" для привлечения высококвалифицированных специалистов.

Генсекретарь Народного правительства Пекина Ян Сюлин добавил, что одним из приоритетов последующей работы является решение проблем иностранных специалистов, связанных с их проживанием, образованием, получением прописки и т.д., а также с улучшением условий их работы и жизни в китайской столице.