Пекин создаст "зеленый коридор" для привлечения иностранных финансистов

Пекин готовит новые меры по открытию финансового рынка и привлечению высококвалифицированных зарубежных финансовых специалистов. На днях в столице Китая в рамках государственной политики дальнейшего продвижения реформ и открытости прошло рабочее заседание, посвященное стратегии развития финансового рынка Пекина. Глава городского управления по вопросам финансового контроля Хо Сюевэнь в своем выступлении сообщил, что Пекин улучшит обслуживание предприятий с иностранным капиталом по 10 направлениям, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
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Столица Китая приглашает иностранные компании и профессионалов участвовать в различных финансовых планах и программах страны, в частности, в плане Qualified Domestic Limited Partnership (QDLP), собирается упростить административные процедуры регистрации подобных предприятий и создать "зеленый коридор" для привлечения высококвалифицированных специалистов.
Генсекретарь Народного правительства Пекина Ян Сюлин добавил, что одним из приоритетов последующей работы является решение проблем иностранных специалистов, связанных с их проживанием, образованием, получением прописки и т.д., а также с улучшением условий их работы и жизни в китайской столице.