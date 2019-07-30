Пекин создаст "зеленый коридор" для привлечения иностранных финансистов

Новости

В московском метро 79-летняя женщина упала под поезд 16:06
В Сети появился снимок уникальной вазовской "шестерки" 16:05
Правительство Беларуси определило экономические задачи на 2020 год 16:00
Вышел первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки" 15:50
Челябинскому конгресс-холлу вновь потребовался инвестор 15:37
"Однажды... в Голливуде" показал лучший старт из всех фильмов Тарантино 15:33
Либертарианцы отказались от согласованного места проведения митинга 15:29
В Москве стартовали съемки сериала "257 причин, чтобы жить" 15:22
Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки 15:19
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета 15:17
В Польше восстановят облик загадочной "поморской ведьмы" 15:16
Лука Гуаданьино может экранизировать роман Голдинга "Повелитель мух" 15:06
В Челябинской области снизят транспортный налог 15:05
Suzuki рассказала о топовой комплектации нового Jimny для России 15:02
В Петербурге в НИИ скорой помощи пересадки печени поставят на поток 15:02
"Транснефть – Западная Сибирь" выполнила плановые работы на линейной части МН и площадочных объектах 15:01
Генпрокуратура предписала жестко пресекать незаконные акции перед выборами 14:59
Создатель "Пилы" перезапустит "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 14:55
Муж певицы Жасмин объявлен в международный розыск 14:53
Индия отказалась от беспилотников США из-за Ирана 14:48
США намерены вывести свои войска из Афганистана до выборов 2020 года 14:46
В Челябинске появилась первая умная остановка 14:45
Путин потребовал, чтобы на диспансеризацию не гоняли за тридевять земель 14:42
Нидерланды отказались принять сведения немецкого детектива по крушению MH17 14:39
Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 15:53
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пекин создаст "зеленый коридор" для привлечения иностранных финансистов

Пекин готовит новые меры по открытию финансового рынка и привлечению высококвалифицированных зарубежных финансовых специалистов. На днях в столице Китая в рамках государственной политики дальнейшего продвижения реформ и открытости прошло рабочее заседание, посвященное стратегии развития финансового рынка Пекина. Глава городского управления по вопросам финансового контроля Хо Сюевэнь в своем выступлении сообщил, что Пекин улучшит обслуживание предприятий с иностранным капиталом по 10 направлениям, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Столица Китая приглашает иностранные компании и профессионалов участвовать в различных финансовых планах и программах страны, в частности, в плане Qualified Domestic Limited Partnership (QDLP), собирается упростить административные процедуры регистрации подобных предприятий и создать "зеленый коридор" для привлечения высококвалифицированных специалистов.

Генсекретарь Народного правительства Пекина Ян Сюлин добавил, что одним из приоритетов последующей работы является решение проблем иностранных специалистов, связанных с их проживанием, образованием, получением прописки и т.д., а также с улучшением условий их работы и жизни в китайской столице.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин потребовал, чтобы на диспансеризацию не гоняли за тридевять земель
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября пойдет на сделку со следствием
Число жертв самолета ВВС Пакистана выросло до 18 человек