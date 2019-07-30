Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло

Новости

На Урале завели дело о гибели женщины при пожаре на заводе 17:38
Марат Сафин: Мечтал стать футболистом "Спартака" 17:33
В Кузбассе осудили 15 бандитов, грабивших магазины по всей Сибири 17:30
В США хакерша завладела данными 100 миллионов американцев 17:17
Минск и Ташкент нацелены на развитие продвинутых форм сотрудничества 17:15
В Приамурье начальник тыла УМВД арестован по подозрению во взятке 17:10
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью 17:08
ГАЗ выпустит новую "ГАЗель" 17:00
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал 16:58
Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit 16:55
Федор Конюхов напишет в экспедиции картину Северного полюса 16:45
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста 16:41
В октябре в Ленинградской области начнет работу виртуальный концертный зал 16:26
В Сочи похитили 70 млн рублей, выделенных на ремонт санатория 16:21
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды 16:20
Опубликован трейлер мультсериала "Отмена" с Розой Салазар из "Алиты" 16:20
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной 16:19
Москвичам расскажут, как выбрать безопасные овощи и фрукты 16:18
Суд вынес приговор членам банды, убившей астраханских полицейских 16:15
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору 16:12
В московском метро 79-летняя женщина упала под поезд 16:06
В Сети появился снимок уникальной вазовской "шестерки" 16:05
Правительство Беларуси определило экономические задачи на 2020 год 16:00
Вышел первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки" 15:50
Челябинскому конгресс-холлу вновь потребовался инвестор 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 16:15
Рубрика: Экономика

Цены заскользили

Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
Текст: Евгений Гайва
После повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для пальмового масла (с льготных 10 до обычных 20%) цены на содержащие его продукты могут немного подрасти, зато россияне станут больше покупать еды без заменителей молочного жира.
Россияне станут больше покупать еды без заменителей молочного жира. Фото: REUTERS Россияне станут больше покупать еды без заменителей молочного жира. Фото: REUTERS
Россияне станут больше покупать еды без заменителей молочного жира. Фото: REUTERS

Пока поставщики пальмового масла платят НДС так же, как с молока, хлеба, детского питания. Это несправедливо, считают авторы закона, который уже поступил на рассмотрение Совета Федерации: из-за повсеместного использования "пальмы" качество продуктов падает и здоровью от такой еды пользы нет.
Применяют пальмовое масло довольно широко - в молочных продуктах, кондитерских изделиях, в майонезах. Последнее время в магазинах можно встретить даже блины, пожаренные на пальмовом масле. Недаром за прошлый год ввоз этого сырья в Россию вырос почти на 20 процентов.

Поэтому повышение НДС приведет к росту цен многих конечных продуктов, считает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Прежде всего до пяти процентов может подорожать кондитерская продукция, отметил он в беседе с "РГ". "Заменить пальмовое масло другими жирами растительного происхождения нельзя, так как оно обладает особыми техническими характеристиками", - поясняет эксперт. Например, добавляют его в детское питание как заместитель грудного молока, так как в пальмовом масле содержится пальмитиновая кислота. Но в детском питании доля пальмового масла совсем не велика, так что на стоимости этой продукции повышение НДС мало отразится.

Фото: istockphoto.com
Эксперты рассказали о пользе и вреде пальмового масла

Если рост цен и будет, то незначительным, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). "Пальмовое масло, к сожалению, играет слишком большую роль в некоторых отраслях пищевой промышленности, - признает заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов. - Но, во-первых, увеличение НДС незначительно повлияет на его цену для переработчиков, а, во-вторых, прямой зависимости между ростом входных затрат и ростом цен в опте и рознице нет, потому что рынок достаточно конкурентный".

Это значит, что производители, использующие пальмовое масло, будут стараться удержать цены на прежнем уровне, чтобы не отпугнуть потребителей. К тому же новым покупателям будут весьма рады те, кто выпускает молочные продукты без заменителей молочного жира.

"Рост НДС, безусловно, окажет влияние на себестоимость производства молокосодержащих продуктов с заменителями молочных жиров, например, сырных продуктов, спредов", - говорит гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов. Но в молочном секторе используется лишь 10-12 процентов пальмового масла от общего объема этого сырья, отмечает он. Так что существенного влияния отмена льготного НДС на стоимость молочной продукции не окажет.

Тенденция к сокращению производства и потребления продуктов с заменителями молочного жира уже наблюдается, говорит Белов. В 2018 году спрос на сырные продукты упал на 10,3 процента, а на сыры, напротив, вырос на 10,1 процента. Также спрос на маргарины и спреды снизился сразу на 10 процентов, тогда как на сливочное масло - лишь на 1,9 процента, приводит он пример. Отмена льготного НДС будет способствовать сохранению такой тенденции.

Ни польза, ни вред пальмового масла окончательно не доказаны. Главное, чтобы в пищу употреблялся очищенный продукт, а не технический, отмечают эксперты.

Экономика Товары и цены Цены на продукты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
В России упростились покупка и продажа недвижимости
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье