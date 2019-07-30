Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло

После повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для пальмового масла (с льготных 10 до обычных 20%) цены на содержащие его продукты могут немного подрасти, зато россияне станут больше покупать еды без заменителей молочного жира.

Пока поставщики пальмового масла платят НДС так же, как с молока, хлеба, детского питания. Это несправедливо, считают авторы закона, который уже поступил на рассмотрение Совета Федерации: из-за повсеместного использования "пальмы" качество продуктов падает и здоровью от такой еды пользы нет.

Применяют пальмовое масло довольно широко - в молочных продуктах, кондитерских изделиях, в майонезах. Последнее время в магазинах можно встретить даже блины, пожаренные на пальмовом масле. Недаром за прошлый год ввоз этого сырья в Россию вырос почти на 20 процентов.

Поэтому повышение НДС приведет к росту цен многих конечных продуктов, считает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Прежде всего до пяти процентов может подорожать кондитерская продукция, отметил он в беседе с "РГ". "Заменить пальмовое масло другими жирами растительного происхождения нельзя, так как оно обладает особыми техническими характеристиками", - поясняет эксперт. Например, добавляют его в детское питание как заместитель грудного молока, так как в пальмовом масле содержится пальмитиновая кислота. Но в детском питании доля пальмового масла совсем не велика, так что на стоимости этой продукции повышение НДС мало отразится.

Если рост цен и будет, то незначительным, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). "Пальмовое масло, к сожалению, играет слишком большую роль в некоторых отраслях пищевой промышленности, - признает заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов. - Но, во-первых, увеличение НДС незначительно повлияет на его цену для переработчиков, а, во-вторых, прямой зависимости между ростом входных затрат и ростом цен в опте и рознице нет, потому что рынок достаточно конкурентный".

Это значит, что производители, использующие пальмовое масло, будут стараться удержать цены на прежнем уровне, чтобы не отпугнуть потребителей. К тому же новым покупателям будут весьма рады те, кто выпускает молочные продукты без заменителей молочного жира.

"Рост НДС, безусловно, окажет влияние на себестоимость производства молокосодержащих продуктов с заменителями молочных жиров, например, сырных продуктов, спредов", - говорит гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов. Но в молочном секторе используется лишь 10-12 процентов пальмового масла от общего объема этого сырья, отмечает он. Так что существенного влияния отмена льготного НДС на стоимость молочной продукции не окажет.

Тенденция к сокращению производства и потребления продуктов с заменителями молочного жира уже наблюдается, говорит Белов. В 2018 году спрос на сырные продукты упал на 10,3 процента, а на сыры, напротив, вырос на 10,1 процента. Также спрос на маргарины и спреды снизился сразу на 10 процентов, тогда как на сливочное масло - лишь на 1,9 процента, приводит он пример. Отмена льготного НДС будет способствовать сохранению такой тенденции.

Ни польза, ни вред пальмового масла окончательно не доказаны. Главное, чтобы в пищу употреблялся очищенный продукт, а не технический, отмечают эксперты.