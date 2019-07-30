Появилось видео самого быстрого пит-стопа в истории "Формулы-1"

На прошедшем Гран-при Германии команда "Ред Булл" обновила свой же рекорд по скорости пит-стопа. Ролик был выложен в Instagram.

В нынешнем сезоне механики "Ред Булл" установили уже второй рекорд. На Гран-при Германии они провели пит-стоп за 1,88 секунды, что в итоге позволило Максу Ферстаппену одержать победу.

Предыдущее высшее достижение было установлено на Гран-при Великобритании, где команда "Ред Булл" обслужила машину Пьера Гасли за 1,91 секунды. Третье место в списке самых быстрых пит-стопов занимает "Уильямс" с результатом 1,92 секунды.