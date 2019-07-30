Поклонская может стать зампредом международного комитета Госдумы

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская может занять пост заместителя председателя комитета по международным делам. Об этом сообщил глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Ранее Поклонская сообщила, что переходит в указанный комитет из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Работу в новом качестве она начнет с осенней сессии Госдумы.

Фракция "ЕР" будет предлагать назначить Поклонскую на пост зампреда комитета, сообщил Неверов.

- Наталья Владимировна пояснила, что изначально у нее было желание работать по международной тематике, кроме того, с ее слов, она получает в настоящее время профильное образование, - добавил вице- спикер.

Пост в комитете освобождается из-за того, что нынешний зампред Анатолий Карпов изъявил желание работать в составе комитета по делам национальностей.

- Наша фракция поддержит это решение, мы предложим рассмотреть вопрос перехода в сентябре, когда начнутся пленарные заседания, - сказал Неверов. По его словам, "авторитет и мудрость Анатолия Евгеньевича, несомненно, позволят еще эффективнее решать вопросы, находящиеся в ведении комитета по делам национальностей".

Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий ранее поделился мнением, что Наталья Поклонская после перехода в комитет будет эффективно работать на международных парламентских площадках. В бытность свою прокурором Крыма и в ходе последующей работы она "зарекомендовала себя как человек принципиальный, профессиональный", отметил Слуцкий.