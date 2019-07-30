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30.07.2019 18:40
Рубрика: Власть

Баланс системы

Одобрение власти - это индикатор состояния государственной машины
Текст: Леонид Поляков (политолог)
Ключевыми индикаторами баланса политической системы России являются рейтинги одобрения и доверия к федеральным институтам государственной власти: главе государства, федеральному правительству и его председателю, обеим палатам Федерального Собрания. Именно эти рейтинги замеряются различными ведущими социологическими службами из месяца в месяц.

На показатели политической системы России в первую очередь влияет уровень зарплат, стипендий, пособий и пенсий, доступность ключевых социальных благ (свое жилье, здравоохранение и образование), экологический комфорт (в ряде случаев - дискомфорт), качество базовой инфраструктуры (ЖКХ и дороги). Все это, безусловно, определяет отношение людей к основным институтам власти. И, соответственно, в целом политический климат России.

Самоконтроль органов власти - один из рецептов поддержания баланса в государственной машине

На июль, согласно данным ВЦИОМ, деятельность президента В.В. Путина одобряют 62,2%. А доверие президенту - 73%. Деятельность правительства одобряют 41,8%. Деятельность Государственной Думы получила одобрение 40%. А Совет Федерации одобрили 43%. Данные цифры вполне адекватно отражают специфику нашей политической системы, центрированной именно вокруг института президентства. И, кстати, достаточно чутко транслируют колебания настроений людей в зависимости от тех или иных государственных решений.

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Доверие к ключевому политическому институту стабильно на вполне приемлемой отметке, и теперь важно понять, что происходит с остальными ключевыми институтами федеральной власти. Работают ли они относительно синхронно в стабилизирующем режиме? Или, наоборот, наблюдается их разбалансировка, требующая от президента определенных корректирующих мер?

По тем цифрам ВЦИОМа, которые он дает на конец июля, можно с определенной осторожностью сделать более-менее оптимистический вывод. А именно: показатели доверия правительству, председателю правительства, обеим палатам Федерального Собрания РФ находятся на отметке приблизительно (с учетом статистической погрешности) в 40%. Цифры недоверия находятся в большем разбросе, но это явно зависит от функционала и медийной репрезентации того или иного органа власти. Например, Госдума, работающая в полноценном ежедневном режиме, привлекает больше внимания и, соответственно, вызывает более строгий спрос у людей, чем Совет Федерации, собирающийся на свои регулярные заседания максимум раз в неделю. К тому же в соответствии со своим регламентом верхняя палата не имеет партийных фракций, что существенно снижает критический настрой по отношению к ней широкой публики.

Конечно, было бы куда лучше, если бы все показатели доверия к работе не только главы государства, но и остальных федеральных властных институтов превышали бы 50%. Но на это можно рассчитывать только в перспективе. И лишь при успешном решении национальных задач и реализации стратегических целей, обозначенных в указе президента от 7 мая 2018 г. Только тогда, как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, люди увидят не просто цифры в правительственных отчетах, а почувствуют реальное повышение качества своей повседневной жизни. По всем параметрам приоритетных национальных проектов.

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А пока стоит все же отметить несомненно позитивный факт отсутствия существенных разрывов в уровне одобрения работы ключевых институтов нашей политической системы. Такое одобрение - самый чуткий индикатор состояния государственной машины, у которой все четыре "колеса" - ведущие. И потому ни в одном из них нельзя допускать никаких "проколов". Именно поэтому наряду с замерами общественного мнения необходимо полноценное рабочее взаимодействие властей и регулярный профессиональный аудит. Самоконтроль органов власти - один из рецептов поддержания баланса в государственной машине.

Власть Позиция
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