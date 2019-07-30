Посол КНР Ли Хуэй покидает Россию после десяти лет успешной работы

Всему приходит свое время. И вот Ли Хуэй возвращается на родину. На фоне множества дипломатов высшего ранга посол Китая был фигурой уникальной.

И не только потому, что и благодаря его усилиям за последнее десятилетие отношения между двумя державами продвинулись далеко вперед. И даже не из-за того, что к третьей своей командировке в РФ Ли Хуэй отлично, как никакой другой посол, говорил по-русски. Он очень дружелюбен и не только в обычном строго дипломатическом формате. Приветливый, всегда в курсе всех событий этот симпатичный человек с копной черных аккуратно уложенных волос был доступен для россиян, работающих ради развития российско-китайских связей. И для нас, журналистов, - тоже.

Это показала первая же встреча посла с прессой. Он сразу выделил из нашей шумной толпы, бесспорно, не только известнейшего, но и лучшего китаиста, политобозревателя "Российской газеты" Всеволода Овчинникова. Пригласил его в президиум, усадил рядом, представил и китайским коллегам, и молодым российским журналистам. Вот образец не просто восточного, а чисто человеческого уважения.

Наши нередкие встречи всегда помимо прочего поражали той компетентностью, которую проявлял Ли Хуэй. Он знал абсолютно все и всех. Что меня совершенно потрясало, помнил десятки, сотни сложных для любого иностранца фамилий. И не существовало для него запретных тем и вопросов. Делал все для своей родной страны и для нашей тоже. Когда мы как-то спросили, как к вам лучше обращаться, Ли Хуэй ответил: "Товарищ посол". Мы так и говорили: "Товарищ посол-друг".

Как проводите последние дни в Москве? - спросил я посла.

Ли Хуэй: Перед отъездом я попрощался с шестью моими русскими, увы, ушедшими друзьями. Это в нашей китайской традиции. Они сделали для Китая и России так много. Побывал на кладбищах, где покоятся многолетний посол РФ в Пекине Игорь Алексеевич Рогачев, китаист, академик Сергей Леонидович Тихвинский, бывший первый заместитель председателя правительства Иван Васильевич Архипов…

Десять лет, которые вы провели в России, срок не малый, прямо своеобразный рекорд.

Ли Хуэй: Вы верно заметили, горжусь, что установил даже несколько рекордов. Первый - ни один посол КНР не работал за границей так долго. И еще - никто из послов нашего МИДа не трудился в Москве десять лет.

А что самое главное требуется послу любого государства, чтобы как следует послужить и своей стране и стране пребывания?

Ли Хуэй: Любой аккредитованный посол должен понять и полюбить то государство, где имеет честь представлять свою родину. Да, это была уже моя третья командировка в Москву. И я, не скрываю, уважаю, люблю Россию, ее людей, культуру, обычаи. Без этого трудно было бы развивать отношения.

Что вам особенно запомнилось за пролетевшие годы?

Ли Хуэй: Воспоминаний так много. Чем горжусь? Тем, что за эти годы работал со 150 делегациями высшего уровня. Хорошо знаю и искренне уважаю президента Владимира Владимировича Путина, премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева и многих других. Наши делегации во главе с руководителями КНР товарищами Ху Цзиньтао и Си Цзиньпином заключали важнейшие соглашения, подписывали договоренности, согласовывали документы. Казалось, делегация уехала, можно перевести дыхание и слегка выдохнуть. А у нас, у посольства, после выдоха следовал вдох: надо быстро, немедленно проводить все соглашения, все задуманное и подписанное в жизнь. И эта задача посольства и посла очень важна и выполнима. Мы с послом России в КНР Андреем Ивановичем Денисовым это отлично понимаем и делаем все, чтобы ускорить плодотворное развитие двусторонних связей.

Я был заместителем министра, когда получил почетнейшее и важнейшее назначение в Москву. И мой преемник тоже занимает этот пост. Что говорит о том, какое значение придается в Китае связям между нашими странами.

Товарищ, друг, посол, грустно расстаться с вами.

Ли Хуэй: Уезжаю 10 августа. Да, грустно, но счастлив тем, что нам с вами немало удалось. А будет сделано еще больше. И мы с вами не расстаемся. Столько лет вместе, так что и остаемся вместе.