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30.07.2019 08:24
Рубрика: Власть

Правительство утвердило перечень потенциально опасных для человека собак

Текст: Владимир Кузьмин
В список потенциально опасных собак вошли 12 пород и их метисы. С 1 января следующего года их выгул без намордника и поводка строго запрещен.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Правительство, как от него требует федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвердило перечень потенциально опасных для человека собак.

В него включили такие породы, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта (индийский или пакистанский мастиф), бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы.
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Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, а особенности их поведения не до конца изучены.

Со следующего года вступает в силу пункт федерального закона, который запрещает выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение составляют случаи, если собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу. О наличии потенциально опасной собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию.

Первоначальный проект постановления, разработанный Министерством внутренних дел, включал 69 пород собак. Предлагалось к потенциально опасным отнесли в числе прочих немецких овчарок, шарпеев, ризеншнауцеров, черного терьера. Однако затем при участии кинологического сообщества перечень был существенно сокращен.

Власть Безопасность Правительство
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