Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах

Глава правительства подписал постановление, утверждающее порядок, по которому будет устанавливаться величина прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год. От этого показателя зависит размер социальных доплат к пенсиям. Если региональный уровень прожиточного минимума для пенсионера ниже общероссийского, то он получает федеральную социальную доплату.
Прожиточный минимум для пенсионера в каждом регионе, сообщил Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями, теперь будут рассчитывать с учетом ситуации в субъекте Федерации, ориентируясь при этом на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года. "Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров", - надеется премьер.