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30.07.2019 15:31
Рубрика: Власть

Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета величины регионального прожиточного минимума пенсионеров. Документ должен исключить случаи необоснованного его занижения.

Глава правительства подписал постановление, утверждающее порядок, по которому будет устанавливаться величина прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год. От этого показателя зависит размер социальных доплат к пенсиям. Если региональный уровень прожиточного минимума для пенсионера ниже общероссийского, то он получает федеральную социальную доплату.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Прожиточный минимум для пенсионера в каждом регионе, сообщил Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями, теперь будут рассчитывать с учетом ситуации в субъекте Федерации, ориентируясь при этом на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года. "Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров", - надеется премьер.

Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Повышение пенсий
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