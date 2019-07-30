Ученые обнаружили еще одну причину избыточного веса

Ослабленная иммунная система отрицательно влияет на микробиом кишечника, то есть в целом на обмен веществ, утверждают ученые из университета Юты (США). О результатах исследовательской работы они сообщили в статье, опубликованной в журнале Science.

Открытие того факта, что иммунная система влияет на обмен веществ, произошло случайно. Команда ученых под руководством Чарисса Петерсена наблюдала за лабораторными мышами, иммунная система которых была ослаблена, генетически модифицирована. Оказалось, что эти мыши были значительно крупнее мышей из контрольной группы, несмотря на то что условия жизни и рацион питания были одинаковыми.

Последующее эксперименты показали, что у мышей с ослабленной иммунной системой антитела не прикрепляются к кишечным бактериям в той же степени, что и у здоровых животных из контрольной группы. Поэтому в микробиоме (совокупность разнообразия генов микрофлоры) теряется баланс между отдельными бактериями, что, в свою очередь, влияет на обмен веществ, ответственных за ожирение. Анализ микробиома показал, что у генетически модифицированных мышей, в отличие от здоровых, было мало грамположительных бактерий класса Clostridia.

Петерсен и его коллеги обнаружили, что Clostridia, блокируя способность кишечника поглощать жир, предотвращает увеличение веса, а из-за малого количества этих бактерий кишечник, наоборот, вбирает слишком много жира.

Исследование также показало, что "даже при правильном питании такие мыши неизбежно страдают ожирением. Но возвращение этого класса микробов вернуло животным нормальный вес". По мнению авторов, новые результаты могут быть актуальны и для людей с избыточным весом.

В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1,9 миллиарда взрослых имеют избыточный вес, а 650 миллионов из них страдают ожирением. По прогнозам, к 2045 году около четверти населения мира будет страдать ожирением. Согласно многочисленным исследованиям, существует много факторов, способствующих избыточному весу, среди которых - отсутствие физических упражнений и переедание. Теперь известен еще один - слабая иммунная система и небольшое количество клостридий в кишечнике.

"Следующим шагом является выделение этих молекул и дальнейшая характеристика того, как они работают - чтобы определить, могут ли они стимулировать целенаправленное лечение ожирения, диабета 2 типа и других нарушений обмена веществ, - говорит Петерсен о дальнейших исследовательских планах. - Понимание микробных продуктов, которые модулируют абсорбцию липидов, может открыть дверь к будущим методам лечения ожирения и метаболических заболеваний".