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30.07.2019 13:44
Рубрика: В мире

Прокуратура не нашла доказательств отравления Виктора Ющенко

Текст: Александр Саможнев

Прокуратура не нашла доказательств отравления экс-президента Виктора Ющенко. С таким сенсационным заявлением выступил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. При этом отмечалось, что факт подтвердили опытные следователи, которые непосредственно занимались эти громким делом, в том числе, его заместитель генерал Игорь Козлов.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Напомним, именно попытка "отравления" принесла Ющенко имидж жертвы и предопределила победу первого Майдана в 2005 году. Власти обвинили в попытке ликвидировать лидера оппозиции. Будучи кандидатом в президенты, Ющенко встречался с руководством СБУ 5 сентября 2004 года, после чего почувствовал недомогание. Врачи австрийской клиники пришли к выводу об отравлении диоксинами. Однако они не смогли подтвердить, что это была кровь именно Ющенко. В госпиталь образцы доставила посылкой международная фирма DHL.

В 2010 году генпрокурор Украины Виктор Пшонка не исключил, что отравление Ющенко было инсценировано. Для установления истины необходим был повторный анализ крови. Однако Ющенко не провел необходимую экспертизу. В то же время он утверждал в 2012 году, что в его крови осталось 5 процентов диоксина. Между тем в январе 2019 года генпрокурор Юрий Луценко подтвердил тезис об отравлении экс-президента неизвестными лицами.

В мире экс-СССР Украина Отравление Виктора Ющенко
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