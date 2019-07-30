Прокуроры будут по-новому бороться с пожарами и наводнениями

Генпрокурор Юрий Чайка на коллегии надзорного ведомства рассказал о том, что удалось сделать прокурорам за прошедшие полгода и над чем еще предстоит поработать.

По данным Чайки, в этом году были восстановлены права 300 тысяч граждан в сфере трудовых отношений и права почти 10 тысяч пенсионеров и инвалидов на получение льготных лекарств, медицинских услуг и оплаты проезда.

Защищены жилищные права более 4,5 тысяч детей-сирот. В целом, по мнению генпрокурора, позитивных оценок заслуживают результаты прокурорского надзора в экономической отрасли, в сфере защиты бизнеса и в области противодействия коррупции, а также экстремизму.

Однако, по словам Юрия Чайки, несмотря на внушительный объем проделанной работы, не все удалось решить.

В полной мере не обеспечен контроль за соблюдением безопасности в лагерях детского отдыха. Это относится и к противопожарному режиму в лесах, подготовке населенных пунктов к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий.

- В мирное время люди погибают от пожаров, наводнений, уничтожается имущество, социальные объекты. Это требует от нас пересмотреть подходы к организации надзора за исполнением законодательства о защите населения от природных и техногенных катастроф, использовать уже имеющийся опыт помощи людям, оказавшимся в трудном положении, - обратился к подчиненным глава надзорного ведомства.

Также по данным генпрокурора, до сих пор вскрываются нарушения, связанные с установлением необоснованных тарифов на услуги ЖКХ, деятельностью региональных операторов, занимающихся вывозом и утилизацией коммунальных отходов.

- Требуют глубокого анализа причины увеличения вдвое в первом полугодии числа проблемных объектов долевого строительства с 894 до 1845 и на 6 тысяч обманутых граждан - с 38,7 тысяч до 44 тысяч, - подчеркнул Чайка.

Проблемой остается импортозамещение в оборонной сфере. По-прежнему выявляются факты несоблюдения запрета на приобретение за счет бюджетных средств иностранного оборудования, особенно из стран НАТО и Украины, аналоги которого производятся в России.

Еще одна новая задача, которую генпрокурор поставил подчиненным: уже с августа по поручению президента прокуроры приступят к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. В частности, будут изучены факты незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России, а также их нецелевое использование. Все это, по словам руководства Генпрокуратуры, должно получить правовую оценку, в том числе уголовную. Отдельно Юрий Чайка остановился на надзоре прокуроров во время подготовки и проведения предстоящих в сентябре выборов. По его словам, особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились. Он призвал подчиненных при необходимости оперативно вносить изменения в ведомственные распорядительные документы, а также скорректировать вопросы организации дежурств и извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации. В целом, глава надзорного ведомства еще раз напомнил прокурорам о необходимости "жестко пресекать нарушения", используя весь комплекс мер реагирования.