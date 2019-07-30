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30.07.2019 14:20
Рубрика: Общество

Редчайшее существо со дна Тихого океана впервые попало на видео

Текст: Мария Гафурова

Американские биологи впервые засняли на видео длиннохвостого глубоководного кальмара. Недавно обнаруженный вид вызвал множество вопросов у исследователей - в частности, о функциях его необычного хвоста.

Видео с необычным кальмаром опубликовала команда исследовательского судна "Наутилус", изучающего районы западного побережья США и регионы в центральной части Тихого океана.

Фото: youtube.com
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Головоногий моллюск Asperoteuthis mangoldae был впервые обнаружен еще в 1972 году, однако его описание биологи дали только в 2007. Впервые в после зрения камер он попал 5 июля 2019 года - судно "Наутилус" Фонда исследований океана зафиксировало его во время своей пятой экспедиции. Ученые изучали район возле острова Джарвис - владения США в Тихом океане, расположенного в 2200 километрах от Гавайских островов.

Извилистого кальмара команда "Наутилуса" заметила на глубине 930 метров - он плавал чуть выше дна. Как сообщает ученый Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) доктор Майкл Веккионе, изначально они предположили, что кальмар зацепил какой-то посторонний объект - однако позже стало ясно, что этим объектом был хвост моллюска.

Биологи сначала не поняли, кто именно перед ними. Так, одна из участниц экспедиции спросила у коллеги: "Ну и на что мы смотрим". "По всей видимости, это моллюск. Но я не уверена, что это подходящая глубина для него".

Сами по себе Asperoteuthis Mangoldae маленькие - длина их тела составляет всего 8 сантиметров, однако необычный хвост делает их вдвое больше. По словам Веккионе, он сохраняется на протяжении всей жизни кальмара, однако его функция до конца не ясна.

Хвост укреплен стержнеобразной структурой по всей длине и оснащен вспомогательными плавниками по обеим сторонам - при этом его ткань практически лишена мышц, в отличие от основных плавников. Предполагается, они помогают кальмару мимикрировать под других животных - например, под сифонофоров - к ним, в том числе, относится Португальский кораблик - вооруженных стрекательными клетками. Однако вопрос, зачем такая функция кальмару, обитающему в глубоководной темноте, остается открытым.

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