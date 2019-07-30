На этой неделе некоторые военные гарнизоны РФ осмотрят и снимут с воздуха эксперты из США и Италии.

Их командировка в Россию предусмотрена международным Договором "Открытое небо". Районы инспекции заранее согласованы с нашими генералами, местом временного базирования контролеров определена подмосковная авиабаза Кубинка. Хотя маршрут ограничен по расстоянию, хозяевам строго-настрого запрещено что-то скрывать от иностранных контролеров. Окажется на пути ракетная бригада - фиксируйте ее на пленку. Увидите базу военных кораблей - снимайте ее. Но не просите экипаж приземлиться. Что называется, потрогать руками чужое оружие и технику вам никто не позволит.

"Смысл воздушных инспекций сводится к предотвращению внезапных атак на сопредельные территории", - объяснили корреспонденту "РГ" в Минобороны России.

Для работы в нашем небе инспекторы используют американский самолет ОС-135В, это военная версия "Боинга-707". Он не вооружен, зато оборудован аппаратурой контроля. По договору на таком борту можно иметь видео-, оптические, панорамные и кадровые камеры, инфракрасные аппараты строчной разверстки и радары с синтезированной аппаратурой для съемки. Главное требование к полученным инспекторами видеоматериалам - на них должны четко распознаваться основные виды военной техники.