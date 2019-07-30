Дизайнеры предложили изменить перекрестки в Москве

Студия дизайна Артемия Лебедева на своем сайте представила оформление московских перекрестков. Дизайнеры предлагают сделать перекрестки не только безопасными, но и красивыми - с черными изящными опорами и новыми светофорами. Оригинальный проект пообещал рассмотреть департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По задумке, светофорные столбы станут Г-образными. Это позволит размещать не на разных столбах, а на одной опоре сразу и светофоры, и знаки, и электронные табло. На каждом столбе также будет установлена подсветка, благодаря которой пешеходов будет видно в темное время суток и при любой погоде.

Светофоры предлагают выполнить в округлой форме, по мнению дизайнеров, они должны сочетаться с новыми автобусными остановками и хорошо смотрятся в любых районах города.

Зебру тоже хотят усовершенствовать, вписав в нее навигацию, подсказывающую дорогу к ближайшим объектам. Вместо беспорядочной разметки на диагональных перекрестках нарисуют короткие стрелки. При этом все перекрестки ограждены небольшими заборчиками, которые спасают пешеходов от водителей, а водителей - от пешеходов, перебегающих дорогу в неположенном месте.

"Благодарны коллегам из студии А.Лебедева за интерес к теме дорожного движения и самостоятельную разработку проекта новых перекрестков. Очень хорошо, что такими темами интересуется широкий круг специалистов. Посмотрим проект, может, будет что-то полезное", - отреагировал на проект в Twitter-аккаунте дептранс.