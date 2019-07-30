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30.07.2019 17:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Зажгли и поплыли

Группа Rammstein собрала аншлаг в "Лужниках"
Текст: Александр Алексеев
Европейское турне в поддержку нового студийного альбома для Rammstein - первое с 2016 года. А диск, которому музыканты даже не стали придумывать название, стал и вовсе первым за десятилетие. Зато самым громогласным, зычным и самоотверженным за всю историю группы. И в то же время наиболее разноплановым. Ведь большинство песен Rammstein записывали в привычной для себя французской студии La Fabrique, но несколько дней провели и в Минске, где сотрудничали с симфоническим оркестром и академическим хором Белорусской телерадиокомпании. В итоге диск занял первые места в хит-парадах 13 стран мира. И нынешний Europe Stadium Tour-2019 должен был подтвердить, что после взятой на несколько лет творческой паузы Rammstein вернулись всерьез и надолго. Концерт в Москве сразу начался с сюрпризов.

На БСА "Лужники" Rammstein начали удивлять, еще даже не выйдя на сцену. Мало кто ожидал, что Тилль Линдеманн (ради тура он даже сделал себе новую прическу - из брутального брюнета превратился в рыжего модника с хвостиком на самой макушке) и его коллеги пригласят выступить "на разогреве" изящный женский дуэт Duo Jatekok, исполнявший классическую камерную музыку.

И сам сет Rammstein тоже начался с классики. Из всех динамиков грянула величественная композиция Генделя Music For The Royal Fireworks. Под нее с задних рядов пустующей за сценой трибуны не спеша спустились на сцену музыканты. И тотчас же ее, с декорациями, напоминающими мрачноватый завод 30-х - 40-х годов, заволокло дымом. Затем на повышенных децибелах равномерно и нагнетая напряжение взялся за маршевые ритмы ударник. Прогремел взрыв, и сцена озарилась тысячью огней фейерверков…

Фото: Предоставлены организаторами музыкального фестиваля в Пярну
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Rammstein играли жестко, плотно, начав с хитов начала 2000-х Was Ich liebe и Links 2-3-4. И только потом взялись за одну новую - Таttoo. Звуковая эстетика и подача группы не претерпели значительных изменений, разве что в этот раз почти обошлись без гитарных соло, зато дали больше возможности проявить свой кураж барабанщику. При этом никто из музыкантов не сказал зрителям ни слова, не отвлекаясь от своей магической игры. Зато в паузах между песнями звучали фонограммы григорианских хоралов.

Сцена на каждой песне меняла цветовые гаммы, а расставленные там многочисленные пиротехнические средства извергали пламя столь жаркое, что огнем обдавало и зрителей на верхних трибунах. Впрочем, все эти эффекты работали на драматизм и динамику песен. Особенно впечатлил ранее никому не подвластный прием: огни пламени вылетали из жерл, расположенных по краям сцены, меняли траекторию и уже параллельно залу летели к башне, расположенной в самом центре арены. Передавали ей свои искры и пламя, а потом летели обратно.

Еще одно пиршество огня случилось в середине программы. Постановщики шоу заставили танцевать пламя в самом центре сцены (музыканты предусмотрительно ушли на ее второй этаж) - оно изгибалось, крутилось на месте, будто бы даже махало хвостом, чем-то напоминая сказочную лису…

Из-за всех этих многочисленных огненных аттракционов экранов по краям сцены ставить на стали. Зато один, гигантский, был смонтирован в ее середине. На него транслировали изображения играющих музыкантов и гордо вышагивающего по сцене солиста Линдеманна.

Фото: ООО "ДЖОЙ ВОРКС"
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Главная песня нового альбома Deutsсhland прозвучала только в середине шоу (клип на нее, показавшийся некоторым критикам провокационным, музыканты в итоге транслировать не стали). Зато сыграли свою "Германию" сразу в двух версиях. Вначале в ремиксе гитариста Рихарда Круспе, которого активно поддерживал на своих электронных клавишных Пауль Ландерс. Все это было сделано в традициях другой культовой немецкой группы Kraftwerk, причем для того, чтобы усилить сходство, по сцене пустили плясать четыре голографических силуэта (Kraftwerk, напомним, были квартетом, а Rammstein - всегда вшестером). Что еще раз продемонстрировало разноплановые музыкальные способности и широту вкусов Рихарда, Тилля, Пауля и их коллег… Ну а затем прозвучал и сингловый вариант Deutschland - резкий, маршевый, моментально запоминающийся.

Впрочем, к тому времени с Rammstein пели уже все переполненные "Лужники". Сцену (очевидно, ради пожарной безопасности) не стали придвигать вплотную к боковой трибуне, и поэтому 90 тысяч зрителей в зале все-таки не набралось, зато 70 было точно. И еще тысяч пять-семь слушали на улице.

В коде был еще выход на ту самую сцену в центре зрительного зала, после которого техники надули лодки и, сев в них, музыканты на руках зрителей "доплыли" обратно до главной сцены. После чего было два выхода на бис… И в итоге Rammstein сыграли 21 песню вместо 16 запланированных в программе.

В конце шоу Тилль Линдеманн наконец-то сказал первые за этот вечер слова. Вначале приветственно выкрикнул: "Москва", а затем, уже прощаясь: "Большое спасибо"… В завершение концерта музыканты, благодаря публику, встали на колени…

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыка с Александром Алексеевым
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