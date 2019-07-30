Мясо и субпродукты, зерно и растительное масло - в числе основных экспортно ориентированных продуктов российского агропромышленного комплекса. Потребность в них внутри страны полностью удовлетворена, и поставки на внешние рынки уже налажены. Однако стать экспортером по-прежнему нелегко. Опираясь на материалы совещания в Курске, которое провел председатель правительства страны Дмитрий Медведев, корреспондент "РГ" выяснила, какие экспортные направления АПК в Черноземье наиболее перспективны и что мешает продвижению сельскохозяйственной продукции за рубеж.

Шаги в нужную сторону

В минувшем году показатель экспорта сельхозпродукции и продовольствия достиг 26 миллиардов долларов. На столь серьезную сумму не рассчитывали даже разработчики федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Так, Россия значительно увеличила экспорт зерна, которое в структуре поставок занимает свыше 40 процентов. В прошлом году за рубеж ушло 54,8 миллиона тонн.

Однако понятно, что сегодняшние успехи важно не просто сохранить, но и приумножить. Нацпроект предусматривает увеличение экспорта агропродукции к 2024 году до 45 миллиардов долларов. Так, благодаря росту валового сбора зерновых культур - прогнозируется, что он составит почти треть, - лидерство по поставкам пшеницы должно сохраниться, а суммы - вырасти до 11 миллиардов долларов. Масла и жиры, а также продукты переработки принесут российскому АПК по 8,6 миллиарда долларов. Кроме того, планируется продавать за рубеж продукты аквакультуры. География поставок, по мнению экспертов, будет расширяться.

На поддержку этого направления из госбюджета выделят за шесть лет 407 миллиардов рублей. Примечательно, что буквально за день до совещания в Курске представители Россельхозбанка заявили о преференциях для экспортно ориентированных проектов. Теперь экспортеры сельхозпродукции могут без комиссии вести счета, пользуясь дистанционным банковским обслуживанием, переводами в разной валюте, а банк выступит агентом валютного контроля.

Нельзя зависеть от цен на зерновые - надо наращивать объемы переработки продукции

- Банк поддерживает аграриев для решения государственной задачи - двукратного увеличения экспорта сельхозпродукции, - отметила первый заместитель председателя правления финорганизации Ирина Жачкина. - Мы стремимся создать максимально комфортные условия ведения бизнеса на внешних рынках новым компаниям и действующим клиентам.

Сырья не будет?

По словам представителей регионов, большим спросом за рубежом будет пользоваться продукция с высокой добавленной стоимостью. Это выгодно и российским производителям. Так, врио курского губернатора Роман Старовойт отметил, что к концу 2024 года регион будет экспортировать сельхозпродукцию на 272 миллиона долларов. Все предпосылки есть: в области действуют предприятия глубокой переработки мяса. Помимо этого, реализуется ряд инвестпроектов, которые тоже имеют "яркую экспортно ориентированную составляющую".

- Во-первых, это проекты строительства селекционных семеноводческих центров, в том числе группой компаний "Эко-Нива", - отметил врио губернатора. - Их реализация позволит нам достичь запланированных урожаев. Во-вторых, ООО "Содружество" создает мощности для переработки миллиона тонн масличных культур, что позволит производить до 250 тысяч тонн масла и 650 тысяч - шрота. Все это - высокотехнологичные перерабатывающие производства, и поэтому маржинальная стоимость продукции будет высокой. Претворение в жизнь намеченных планов даст нам возможность увеличить экспортный потенциал Курской области в сфере АПК до 480 миллионов долларов, что в два с половиной раза превысит уровень прошлого года.

Такая же тенденция отмечается и в Липецкой области. Врио главы региона Игорь Артамонов, напомнил, что пока 90 процентов экспорта области приходится на металлургическую отрасль. Но ситуация будет меняться.

- За первое полугодие мы экспортировали продукции АПК на 156 миллионов долларов - на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2018-го. Большая часть - зерновые культуры, на втором месте - растительные масла. В рамках регионального проекта к 2024 году должны увеличить объемы экспорта в три раза, до 450 миллионов долларов, - заявил Игорь Артамонов. - Необходимо увеличить объемы продукции высокого передела (полученной на основе переработки исходного сырья. - Прим. "РГ"). Мы не должны быть только ресурсной базой, зависеть от цен на зерновые. Надо развивать переработку и производство готовой продукции. Это повлечет подъем агропромышленного комплекса и создание новых рабочих мест.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что при формировании новой экспортной политики продукции переработки будет уделено особое внимание.

- Рост ее объема обеспечат как действующие предприятия, которые модернизируются под экспортные задачи, так и новые, - заявил он. - В настоящее время во всех федеральных округах страны прорабатывается более 500 таких проектов.

Роман Старовойт добавил, что необходимо учесть и ситуацию с предприятиями, попавшими в сложную ситуацию. Как правило, для их дальнейшей работы нужны новые инвесторы, а привлечь их нечем.

- Если инвестор не найдется, то по действующему законодательству в отношении таких предприятий вводится процедура банкротства, которая длится от полугода до нескольких лет, - отметил врио губернатора. - В результате деятельность предприятий, как правило, прекращается, что влечет за собой социальную и экономическую напряженность в регионе. Предлагаю рассмотреть возможность предоставления льготных кредитов инвесторам для приобретения таких предприятий.

Вирусы и логистика

Мультипликативный эффект от АПК высоких технологий, который позволит создать рабочие места внутри страны, а за ее пределами - продвинуть бренды российских продуктов, отмечают и сельхозпроизводители. Генеральный директор ГК "Агропромкомплектация" Сергей Новиков вспомнил, как 13 лет назад многие не верили, что задачи, поставленные предыдущими нацпроектами, будут выполнены.

- Тогда я видел много скептиков, и мне запомнилась фраза: "Фантастика. Сказок не бывает", - отметил он. - Но за последние 12-13 лет плодотворной совместной работы благодаря созданным государством благоприятным условиям эту "сказку" мы превратили в быль. Если говорить о свиноводстве: вложено более 500 миллиардов рублей частных инвестиций. Благодаря этому мы в 2018 году вышли на полную самообеспеченность производства свинины в стране.

В числе сложностей эксперты называют высокую стоимость перевозок и разобщенность поставщиков

Но вот с экспортом этого вида мяса, по словам Новикова, "прорывов не так много". Нужно сделать следующий шаг.

- Мы уже начали первые поставки в Гонконг, - сообщил он. - В то же время на наших глазах развивается непростая ситуация с АЧС в Китае, Вьетнаме, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии, где сосредоточено свыше 60 процентов мирового объема производства и потребления свинины. Все мировые эксперты прогнозируют в ближайшие годы большой дефицит свинины и животного белка на этом рынке. Правительства крупнейших стран - производителей мяса активно занимаются продвижением продукции своих компаний в эти страны. Мы видим активность министерства сельского хозяйства, но здесь потребуется срочная сверхконсолидация и со стороны других ведомств. Мы не должны упустить этот исторический шанс - не только для свиноводства, но и для всей отрасли мясного животноводства, являющегося локомотивом развития АПК.

Помимо этого, эксперты отметили и другие "обидные" сложности для экспортеров. В их числе - высокая стоимость перевозок и разобщенность поставщиков продукции.

- Часто мне пишут владельцы небольших ферм, что им тяжело конкурировать с крупными холдингами, - привел пример Артамонов. - Я предложил правительству вовлекать мелких фермеров в систему экспортных поставок. Но для этого потребуется отработать взаимодействие с РЖД, элеваторами, перевозчиками, контролирующими ведомствами.

Логистическую инфраструктуру планируют не только развивать, но и делать дешевле для экспортеров.

- Ряд регионов, преимущественно приграничные, взяли на себя высокие обязательства - увеличить экспорт продукции, - отметил Дмитрий Патрушев. - Несмотря на то что логистика напрямую не относится к сфере полномочий минсельхоза, мы оказываем активное содействие производителям в этом направлении. Взаимодействуем с бизнесом для уточнения его потребностей, проводим анализ перспективных инвестпроектов и готовим соответствующие предложения. В частности, в июне минсельхоз направил в минтранс предложения о включении в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры ряда дополнительных инвестпроектов.

Наряду с этим перевозку более широкого спектра сельхозпродукции намерены субсидировать. Причем эти меры коснутся не только железнодорожного транспорта, но и водного, а также автомобильного.

Впрочем, все предложенные стимулы для экспорта останутся востребованными только при обязательном условии: объемы производства сельхозпродукции внутри страны будет увеличиваться, а ее качество - неизменно улучшаться.