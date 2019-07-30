Либертарианцы отказались от согласованного места проведения митинга

Столичные власти и представители Либертарианской партии не договорились о проведении митинга 3 августа с числом участников до 15 тысяч человек. Его организаторы в лице Антона Овчарова, Игоря Романова и Мили Земцовой еще на прошлой неделе уведомили мэрию Москвы о намерении провести такую публичную акцию в защиту незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы на Лубянской площади. В установленный срок власти рассмотрели эту заявку и взамен предложили другую площадку - на проспекте Сахарова. "Дело в том, что Лубянская площадь несет очень серьезную транспортную нагрузку - помимо личного транспорта москвичей по ней проходит 12 автобусных маршрутов", - рассказал "РГ" первый замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Тем не менее, сегодня в ходе переговоров, прошедших в мэрии, организаторы окончательно отказались от митинга на проспекте Сахарова. При этом они не привели ни одного убедительного аргумента, чем акция на уже известном в столице месте, которая не помешает нормальному движению столицы, хуже чем на той же Лубянке. Поэтому власти вынуждены были предупредить их, что митинг не согласован и проводить его организаторы не могут. "Организаторы предупреждены об ответственности в случае проведения несанкционированного мероприятия", - заявил журналистам Василий Олейник.

Напомним, ранее в Москве уже прошли две акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму: мероприятие 14 июля не было согласовано, а 20 июля прошел согласованный митинг. В минувшую субботу, 27 июля, прошел еще один несанкционированный митинг.

Выборы депутатов Мосгордумы 7 созыва состоятся в столице в единый день голосования 8 сентября.