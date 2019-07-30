Марафон "Все грани Гранина" пройдет в шести городах России

С 8 августа по 13 декабря в России пройдет культурологический марафон "Все грани Гранина". Приуроченный к году писателя в России, он будет включать в себя множество событий по всей стране. По словам Марины Абрамовой, председателя комитета Российского Книжного Союза по региональному развитию и руководителя марафона, главным инициатором мероприятия выступил Владимир Путин, который был в хороших отношениях с Даниилом Граниным.

"Ядро марафона - это выставка, которая пройдет в шести городах России. Вокруг нее будут проходить различные городские мероприятия, например флешмобы на улицах. Прежде всего, хотелось бы сказать, что в этом проекте мы соберем уникальный контент, посвященный Даниилу Александровичу Гранину. Он будет представлен на сайте, и любой библиотекарь, любой человек, который занимается творчеством писателя, сможет зайти на сайт, взять эту информацию и провести какое-нибудь свое мероприятие", - говорит Абрамова.

Помимо этого, в рамках инициативы во всех регионах, участвующих в марафоне, пройдут бесплатные показы фильмов по произведениям Даниила Гранина, будут представлены переосмысляющие творчество писателя картины, созданные студентами. Организаторы марафона считают, что основная аудитория проекта - молодежь. Поэтому на площадках марафона откроются дискуссионные клубы для студентов, также в нем примут участие юные волонтеры.

Старт марафона будет дан 8 августа в Курске - на родине писателя. Роман Старовойт, врио губернатора Курской области, отметил: "Для нас большая честь быть стартовой площадкой марафона. На самом деле, Курск не ассоциировался с писателем до последнего времени, все знали, что Даниил Александрович представлял в своих произведениях войну, блокаду, а вот курская часть его биографии была утрачена и, на наш взгляд, незаслуженно".

В честь столетия писателя и специально к марафону в Российской государственной библиотеке (РГБ) были оцифрованы и выложены в открытый доступ книги Даниила Гранина и интересные материалы, посвященные ему.

- У нас около 47 миллионов книг и 400 из них - это книги Даниила Гранина, - говорит Владимир Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки. - В моей жизни были две очень важные книги писателя: "Искатель" - роман, который был очень важен для моего поколения и "Мой лейтенант" - последняя книга Гранина, абсолютно пронзительная, честная и прямая.

Даты проведения марафона "Все грани Гранина": Курск: 8-11 августа, Волгоград: 22-25 августа, Москва: 5-8 сентября, Псков: 27-30 сентября, Калининград: 9-12 октября, Санкт-Петербург: 12-15 декабря.