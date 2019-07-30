Москвичам расскажут, как выбрать безопасные овощи и фрукты

Москвичи смогут задать вопросы о качестве овощей и фруктов по горячей линии, которая будет работать с 29 июля по 12 августа.

Жителей столицы проконсультируют по качеству, безопасности и срокам годности плодоовощной продукции. Кроме того, любой москвич может обратиться по "горячим" телефонам, если обнаружит некачественный продукт в магазине. Специалисты городского управления Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы горожан в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (обед - с 13:00 до 13:45) по телефонам: +7 (495) 687-40-41, +7 (495) 687-36-60, +7 (495) 785-37-41.

Москвичам также расскажут о правильном питании и секретах по выбору овощей и фруктов. Горожане смогут узнать о требованиях к качеству, маркировке, правилам реализации плодоовощной продукции, а также о защите прав потребителей.

На сайте городского управления Роспотребнадзора доступна форма для обращений граждан по некачественным продуктам. В электронной форме "Прием обращений граждан" можно оставить жалобу на магазин, продающий несвежий товар. Также можно отправить письмо на почтовый адрес: 129626, Москва, Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3, 4.