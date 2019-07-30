Москвичи чаще всех волнуются о своем здоровье в путешествиях

Отправляясь в путешествие, москвичи чаще других россиян покупают страховку для выезжающих за рубеж. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

В списке самых осторожных туристов, которые чаще всего страхуют здоровье за рубежом, жители Москвы, Калининграда, Казани, Кирова и Читы. Страховой полис помогает избежать трат на медицинскую помощь во время поездки. К примеру, если туристу понадобится помощь врача, страховая компания покроет все расходы на сумму, указанную в полисе.

Кроме этого аналитики выяснили, жители каких российских городов чаще всего страхуют авиаперелеты. В топ-5 вошли Кировск и Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Новокузнецк и Геленджик. Страховку перелета можно приобрести во время оформления авиабилета. По ее условиям, страховая компания выплатит компенсацию если рейс задержат или отменят, если авиакомпания потеряет или повредит багаж, если пассажир не сможет совершить поездку или если с пассажиром во время полета произойдет несчастный случай.