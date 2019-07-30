Новости

Торт с морковью и бамбуком подарят пандам на день рождения в Московском зоопарке 13:02
Кроссовер УАЗ-3170 похоронили заживо 13:00
Андрей Травников назвал задачи министерства цифрового развития и связи региона 13:00
На видео сняли стрельбу по спецназовцам в упор боевыми патронами 12:58
Под Воронежем завели дело о битумной реке 12:57
Создатель "Чипа и Дейла" и "Черного Плаща" приедет на Comic Con Russia 12:55
Замглавы администрации Элисты арестован за вымогательство 12:54
Москвичи чаще всех волнуются о своем здоровье в путешествиях 12:53
В Астрахани госпитализированы десять иранских моряков 12:47
В Англии введут временные удаления в футболе 12:45
У солиста "Ласкового мая" Тревоги родилась дочь 12:40
Объем банковских вкладов от 1 до 1,4 млн рублей вырос на 5,5% 12:32
Число жертв самолета ВВС Пакистана выросло до 18 человек 12:31
На гальке возрастом 10 тысяч лет нашли записи о Луне 12:30
Беловежская пуща собирает любителей варенья в поместье Деда Мороза 12:29
В московском метро машинист спас упавшего пенсионера 12:26
В Башкирии с завода украли алмазные канаты на 500 тысяч рублей 12:25
В ТЦ "Авиапарк" сработала пожарная сигнализация 12:24
В Москве появились "умные светофоры" перед тоннелями 12:23
Поклонская ответила на идею Киева о международных переговорах по Крыму 12:23
Вода в реке Ия в Тулуне за два часа поднялась на 24 сантиметра 12:12
Гонки с полицией: В Уфе задержали пьяную девушку без прав 12:08
Renault Arkana: только появилась, а уже подорожала 12:07
Уральцы задолжали по сто тысяч за отсутствующее отопление 12:05
Беларусь будет без ограничений приглашать наблюдателей на выборы 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 12:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичи чаще всех волнуются о своем здоровье в путешествиях

Текст: Ангелина Зеленькова

Отправляясь в путешествие, москвичи чаще других россиян покупают страховку для выезжающих за рубеж. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

Фото: Istock
В каких странах чаще всего болеют дети российских туристов

В списке самых осторожных туристов, которые чаще всего страхуют здоровье за рубежом, жители Москвы, Калининграда, Казани, Кирова и Читы. Страховой полис помогает избежать трат на медицинскую помощь во время поездки. К примеру, если туристу понадобится помощь врача, страховая компания покроет все расходы на сумму, указанную в полисе.

Кроме этого аналитики выяснили, жители каких российских городов чаще всего страхуют авиаперелеты. В топ-5 вошли Кировск и Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Новокузнецк и Геленджик. Страховку перелета можно приобрести во время оформления авиабилета. По ее условиям, страховая компания выплатит компенсацию если рейс задержат или отменят, если авиакомпания потеряет или повредит багаж, если пассажир не сможет совершить поездку или если с пассажиром во время полета произойдет несчастный случай.

Экономика Туризм Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила миллион гектаров
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября пойдет на сделку со следствием
Число жертв самолета ВВС Пакистана выросло до 18 человек
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar