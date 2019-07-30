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30.07.2019 16:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тест на ТКО

Текст: Алексей Фунтов (член экспертного совета по редевелопменту территорий при Российской гильдии управляющих и девелоперов, директор по инжинирингу группы компаний "Размах")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 165(7923)
Реализация "мусорной" реформы пока, к сожалению, плодов не принесла. Загруженность полигонов в Центральной России высока, большинство не отвечает нормам. Не уменьшился ни процент переработки отходов, ни количество незаконных свалок. Новые мощности по переработке ТКО строят повсеместно, но их ввод не поможет решить проблему, пока весь мусор не начнет поступать с площадок раздельного сбора на заводы. Сейчас они задействованы на половину мощности.

Чтобы обеспечить им полную загрузку, территориальные схемы по обращению с ТКО должны работать как часы. Но они не везде разработаны, а во многих регионах - составлены без учета реального накопления мусора.

Конечно, редкие терсхемы обходятся без претензий от населения, регоператора либо властей. Но в отдельных случаях доходит до скандала. Так, при формировании терсхемы в Якутии не учли региональную специфику, а именно "мерзлые" бытовые отходы. В Ханте-Мансийске "забыли" про треть площадок по раздельному сбору, в результате люди платят больше, чем нужно. А подготовка схемы стоила 14 миллионов рублей!

Фото: Из архива Виктории Надбитовой
Что изменилось за полгода мусорной реформы в регионах

С проектированием рекультивации полигонов и свалок ситуация совсем грустная. С многими из таких документов работать невозможно. Наша группа компаний участвует в программе "Чистая страна". По статистике, больше половины вошедших в нее проектов нуждается в корректировке. А это ведет к срыву сроков и превышению расходов бюджета. В Тульской области мы столкнулись с неверным расчетом площади рекультивации свалки, в проекте были заложены явно плохие материалы. Потребовалась долгая переписка с чиновниками и экспертиза, чтобы обосновать замену материалов, и в итоге вместо рекультивации 12 гектаров мы взяли на себя 19. По факту некачественный проект либо ложится бременем на подрядчика, либо приводит к некачественному исполнению контракта, то есть экологическим рискам.

Ответственность за создание незаконных свалок надо ужесточить

Регоператоры часто сталкиваются с необоснованными пересмотрами тарифов со стороны местных властей. Если это приведет к массовым банкротствам компаний, то сама реформа серьезно затормозится. Пока она идет в "тестовом режиме", за постоянными правками не каждый уследит. Надо законодательно поддержать ответственных регоператоров и предприятий переработки.

Фото: iStock
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Существование огромного количества нелегальных свалок не позволяет создать полноценную отрасль рециклинга отходов. Вместо вывоза ТКО на полигон или на переработку небольшие подрядчики вываливают мусор в лесах и долинах рек. Штраф за это зачастую меньше, чем сэкономленная сумма. По статье 8.2 КоАП за незаконный выброс мусора должностным лицам назначают к уплате 10-30 тысяч рублей, юридическим - от 100 до 200. Цифра мизерная, если учесть отдаленность полигонов или мусороперерабатывающих заводов в отдельных регионах и стоимость вывоза. Для юрлиц также применяют административное приостановление деятельности на 90 суток.

На мой взгляд, ответственность за создание незаконных свалок надо ужесточить. Обсуждается законопроект, по которому штрафы для юрлиц возрастут до 800 тысяч. Приструнило бы нарушителей включение в реестр недобросовестных поставщиков. Сегодня большинство фирм, которые не довозят мусор до полигонов, продолжает благополучно работать в рамках 44-го или 223-го ФЗ.

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