Москвичи пережили самую холодную ночь июля

Самая холодная ночь июля прошла в Москве. Воздух с понедельника на вторник опускался до +9,5 градуса. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам метеоролога, до этой ночи самой холодной считалась ночь на 1 июля, когда воздух остывал до +10,4 градуса.

Впрочем, несмотря на минимум для текущего месяца, рекордом дня похолодание не стало, так в 1973 и 2006 году воздух 30 июля остывал до +7,6.

Впрочем, предстоящая ночь обещает быть еще холоднее. Отметим, что минимум для 31 июля составляет +6,1 градус, который зафиксирован в 1971 году. Метеорологи не исключают, что рекорд этот если и не будет побит, то может повториться.