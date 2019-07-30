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30.07.2019 13:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Торт с морковью и бамбуком подарят пандам на день рождения в Московском зоопарке

Текст: Ирина Огилько

В Московском зоопарке впервые за 155-летнюю историю пройдет День рождения больших панд. Отметить праздник решено в китайском стиле. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе столичного зоопарка.

Напомним, что двух больших панд привезли в столичный зоосад из китайской провинции Сычуань в апреле этого года. Как рассказали в пресс-службе, Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг", а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в китайском заповеднике Дуцзянъян. Поэтому единый праздник для двух бамбуковых медведей решено провести 31 июля.
Как обживаются в российской столице детеныши гигантских панд

Все гости зоопарка смогут стать свидетелями необычного шоу, которое пройдет с 11.45 до 17.00. Отроют его китайские барабанщики около главного входа в парк, а с 12.00 стартует традиционно китайское шествие с бумажным драконом - символом Китая. Шествие пройдет по главной аллее до вольера жирафа Самсона и дальше к павильону "Фауна Китая". Затем состоится флешмоб с участием гостей и сотрудников зоопарка, которые споют песню "С днем рождения тебя!" на двух языках - русском и китайском. После музыкального поздравления Жуи и Диндин выпустят в уличные вольеры, где их будут ждать подарки в красочных коробках, в которых будут торты с цифрами, соответствующими возрасту каждой панды. К слову, вес каждого торта составит 10 кг. "Десерт" будет сделан из льда с кусочками яблок, моркови и бамбука, так же для панд приготовят и любимое лакомство - морковь в бамбуковых палочках, выжимки из шпината, свеклы и моркови.

В рамках празднования Дня рождения можно будет дегустировать китайские чаи, узнать о традициях чаепития, посмотреть выставку и послушать экскурсию о представителях китайской фауны. Посещение выставки и экскурсии платные.

Напомним, что большая панда занесена в Международную Красную книгу. Больших панд в природе можно встретить в некоторых провинциях Китая, в частности, в Шэньси, Ганьсу и Сычуань, а также в Тибете. Взрослые особи мужского пола могут достигать веса до 180 кг, а длина их тела составляет 1,2 - 1,8 метра. Вес самок не превышает 100 кг, при этом длина тела максимально может достичь 1,5 метра. Продолжительность жизни панд в зоопарках достигает 30 и более лет.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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